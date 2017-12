VÍDEO Rufián aposta per cedir un diputat a la CUP per tenir grup propi

Quina suficiència amb les germanetes pobres... cedir-lis un per a poder fer grup propi.

Que els hi cedeixi els que han tingut més escons...Junts per Cat, però clar aquest no s'ofereixen.

Els de ERC continuen sent els pagafantes del procés, no tenen remei.

Així estaran 30 anys més fora de joc a no ser d'un altre tripartit...