VÍDEO Més de 500 persones es concentren a Reus en suport als regidors de la CUP detinguts

Més de 500 persones es concentren a la plaça del Mercadal per donar suport als regidors cupaires detinguts. Els crits de «llibertat, presos polítics" ressonen davant l'ajuntament de Reushttps://t.co/wXt7fQyGG6 pic.twitter.com/bUthzwbLQu — NacióTarragona (@naciotarragona) 27 de diciembre de 2017

Més de 200 persones es concentren davant la comissaria dels Mossos on es troben detinguts els regidors de la CUP de Reus investigats per un presumpte delicte d'incitació a l'odihttps://t.co/wXt7fQQi4G pic.twitter.com/Qo7Zfb6MPy — NacióTarragona (@naciotarragona) 27 de diciembre de 2017

Més de 500 persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça del Mercadal de Reus com a mostra de suport als dos regidors de la CUP que han estat detinguts aquest migdia al hall de l'Ajuntament per ordre de la titular del jutjat d'instrucció 2 que investiga la macrocausa engegada arran d'un informe de la policia espanyola sobre l'1-O. Marta Llorens i Oriol Ciurana dormiran aquesta nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus.La tercera regidora de la CUP investigada en aquest cas, Mariona Cuadrada, ha estat l'encarregada de llegir un manifest i d'esperonar als centenars de persones que clamaven per la llibertat dels presos polítics. La cupaire ja ha avançat que tampoc anirà a declarar aquest divendres, ja que avui ha rebut la seva segona citació avui mateix.Crits de "no esteu sols" i "llibertat, presos polítics" han estat les proclames que més han ressonat per la plaça de l'ajuntament.Un cop finalitzada la concentració, més de 200 persones s'han presentat a les portes de la comissaria on es troben els regidors per portar a terme una cassolada que finalment ha acabat amb una concentració. En aquesta acció reivindicativa han carregat contra els Mossos amb crits de "els Mossos també són forces d'ocupació", "no sou funcionaris, sou mercenaris" i "no us mereixeu la Senyera que porteu", entre altres.La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus en funcions de guàrdia ha rebutjat la petició d'"habeas corpus" dels dos regidors de la CUP. La jutgessa ha traslladat la petició al Ministeri Fiscal que ha considerat que havia de ser desestimada.Hores abans, l'advocat de la regidora cupaire Marta Llorens ha afirmat que havia demanat l'"habeas corpus", juntament amb el defensor d'Oriol Ciurana, per tal que els cupaires detinguts puguin declarar abans de demà a les 9.00, que és l'hora fixada per la jutgessa que instrueix la macrocausa de l'1-O perquè declarin. Carles Ferrer ha explicat a les portes de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Reus que cap a les 13.45 h han presentat la sol·licitud d'"habeas corpus" perquè la detenció dels dos regidors no es perllongués fins dijous.Els Mossos d'Esquadra han detingut poc després de les 12.30 els dos regidors de la CUP de Reus acusats d'"incitació a l'odi" . La detenció, segons ha informat la formació de l'esquerra independentista, s'ha produït al hall de l'Ajuntament quan Marta Llorens i Oriol Ciurana tornaven cap a l'Ajuntament.La detenció s'ha produït per sorpresa després que la jutgessa de Reus ordenés a la policia catalana que els portés dijous als jutjats a les 9.00. En aquest sentit s'esperava que fossin arrestats demà a primera hora i no pas avui.La CUP ha difós uns vídeos de Marta Llorens i Oriol Ciurana sobre la seva detenció. Els cupaires, evidentment, ho han enregistrat abans que els Mossos els detinguessin a l'Ajuntament.

