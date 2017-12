Ja es coneixen els presentadors del sorteig de la Grossa de Cap d'Any

Els presentadors de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras seran els encarregats de presentar el sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que se celebrarà per cinquena vegada. Amb l'objectiu de facilitar les compres d'última hora, Loteria de Catalunya mantindrà oberta la venda per internet fins a una hora abans del sorteig del mateix dia 31, és a dir a les 11.00 h. També es podran adquirir a través del terminal que tenen instal·lat els 2.200 punts de venda que actualment comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya.El sorteig tindrà com a principal protagonista la capgrossa, que serà l'encarregada d'extreure el primer premi. L'acompanyaran quatre 'padrins' del món de l'esport i la cultura, la identitat dels quals serà desvetllada el mateix diumenge, i que seran les mans innocents del segon, el tercer, el quart i el cinquè premi.El sorteig es podrà seguir en directe a través de TV3. La web de Loteria de Catalunya també donarà a conèixer els detalls dels cinc números premiats i, a més, oferirà la possibilitat de consultar a través d'un cercador si un bitllet ha resultat premiat. El 2 de gener, els diaris 'La Vanguardia', 'El Periódico', 'El Punt-Avui', 'Ara', 'Segre', i 'elmón.cat' oferiran planes especials amb tots els números premiats.En la cinquena edició, la Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 dels quals distribuïts en paper i 2 milions a través dels terminals dels punts de venda i internet. Com en l'edició anterior, enguany també es jugaran 80.000 números, a un preu de 5 euros el bitllet. Enguany hi ha 933.310 bitllets que podran tenir algun tipus de premi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)