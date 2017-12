Els Bombers atenen 678 avisos per vent i Protecció Civil manté l'alerta

El vent ha fet caure un arbre a la Rambla Nova de Tarragona Foto: Quim Castellví

Els Bombers de la Generalitat han atès 678 avisos per incidències relacionades amb el vent entre les deu del matí i les deu de la nit, segons ha informat el cos d'atenció d'emergències. Per regions, la de Tarragona ha estat la que més ha reclamat la tasca dels Bombers, amb 253 avisos. La regió metropolitana sud ha estat motiu de 243 serveis i la segueix, ja allunyada, la regió metropolitana nord amb 139. Lleida amb 23 i les Terres de l'Ebre amb 11 se situen a una cua que tanca la regió de Girona amb 5 serveis i la de les comarques centrals amb 4.En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les 20.00 h 1175 trucades relacionades amb el vent. Per comarques, la majoria han tingut origen al Barcelonès (297), al Tarragonès (195), al Baix Llobregat (158) i al Vallès Occidental (115). Per municipis, des de Barcelona s'han fet 255 trucades, 123 des de Tarragona i 54 des de Reus. La majoria d'aquestes trucades han estat per caiguda d'arbres, cobertes i mobiliari urbà. Les incidències s'han concentrat entre les 11.00 h i les 16.00 h, amb un pic màxim entre les 11.30 h i les 12.00 h. Durant la tarda les incidències s'han reduït notablement.Amb tot, Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla d'emergències per risc de ventades a Catalunya, Ventcat, per la possibilitat de ventades fortes durant les properes hores especialment a les comarques de Tarragona i a les cotes altes del Pirineu. Tot i que el vent bufarà amb menor intensitat que durant el dia d'avui encara es podran produir ratxes fortes de vent fins demà al matí i generar incidències localment.La incidència més destacada ha estat la mort aquest matí a Segur de Calafell d'un home en caure del balcó del seu domicili a causa del fort vent

