Tretze anys de presó per a l'home que va disparar una agent dels Mossos a Santa Coloma de Gramenet

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tretze anys de presó l'home que va disparar una agent dels Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet el març de l'any passat. Concretament, el condemna a deu anys pel delicte d'homicidi amb atemptat en grau de temptativa; a un any per cada un dels dos delictes de lesions, així com a un mes de multa amb una quota diària de quatre euros pels dos delictes lleus de lesions.A més, l'Audiència el condemna a un any de presó pel delicte de tinença il·lícita d'armes, encara que aquesta fos "merament temporal", explicita. Els fets van tenir lloc quan els Mossos es disposaven a detenir l'home, que va disparar amb una de les armes reglamentàries a una agent que es va salvar de resultar ferida gràcies a l'armilla antibales.L'Audiència de Barcelona també el condemna a indemnitzar als cinc mossos d'esquadra que van resultar lesionats en els fets, amb quantitats que van dels 5.000 euros als 25.000 i que sumen un total de 57.000 euros, així com a la Generalitat de Catalunya, amb 196 euros.D'aquesta manera, la sentència reconeix la responsabilitat civil que van demanar les acusacions particulars dels agents afiliats al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), representats per l'advocat Josep Maria Fuster-Fabra, i l'acusació popular exercida pels serveis jurídics d'aquesta organització. El SPC ho considera "un èxit jurídic sense precedents" i insta la Direcció General de la Policia que si el condemnat es declara insolvent, "no demori" la satisfacció de les indemnitzacions dels agents, "que no van dubtar a posar en risc evident la seva pròpia vida en el compliment de les seves funcions", destaca el sindicat en un comunicat publicat aquest dimecres.Els fets van tenir lloc el març del 2016 quan els Mossos d'Esquadra van ser requerits a l'Avinguda de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet perquè un home mostrava una actitud molt agressiva i increpava diversos vianants. Agents de paisà i uniformats van acudir al lloc i van intentar reduir-lo. L'home els va amenaçar, els va agredir amb cops i va sostreure una de les armes reglamentàries. L'home la va desenfundar i li va treure el fiador i va disparar dos trets, "un dels quals apuntant a l'abdomen i zona costal de l'agent que li va arribar a impactar i que hauria pogut produir-li la mort si no hagués portat l'armilla protectora", recull la sentència. L'home va continuar agredint els agents, que finalment el van poder reduir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)