El govern espanyol inclou una partida milionària per al Castor tot i la sentència del TC

01/01/1970

El president no ha decidit si torna per ser investit, tot i que dirigents del PDECat donen per fet que es quedarà a Bèlgica | Forcadell dubta si repetir com a presidenta del Parlament i els noms del futur executiu encara no s'han tractat formalment, tot i que ja es parla d'un repartiment igualitari