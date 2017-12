Observadors electorals validen el 21-D però lamenten que alguns candidats no podien fer campanya

Una missió local d'observadors electorals de l'associació d'Observadors i Observadores per la Democràcia (Odem) format per més de 400 persones que van analitzar el desenvolupament de les eleccions del 21-D ha fet públic aquest dimecres les seves conclusions, les quals venen a avalar el procediment usat, per bé que ha lamentat que diversos candidats no van poder fer campanya o que es van produir queixes en relació al vot exterior. "La tranquil·litat, nota dominant d'una jornada electoral amb alta participació i sense incidències significatives en contrast amb una campanya marcada per la tensió política i la crisi institucional", destaquen en la seva nota.L'organització Odem és apartidista i de perfil acadèmic, liderada per la professora de dret constitucional de la UB Mar Aguilera, l'advocada amb experiència en diferents sistemes legals Noemi Morell, i el professor de conflictogia i relacions internacionals de la UOC i la Universitat Blanquerna Andreu Solà -tots tres amb experiència en observacions electorals internacionals-, els quals van formar els més de 400 voluntaris en vuit sessions. El document fet públic, de fet, recorda que alguns dels tractats firmats per l'Estat l'obliguen a adequar la legislació per facilitar la participació d'observacions internacionals i nacionals de control electoral, però el govern espanyol encara no ho ha fet.En tot cas, tal com també destaquen en les conclusions, les institucions han respost "de manera eficaç i diligent" al repte de celebrar unes eleccions convocades amb 54 dies de marge en un marc polític tens que ha provocat que "els electors visquessin les eleccions amb inquietud". Tot i això, lamenta que "el fet que alguns dels líders de les llistes de candidats no hagin pogut participar en la campanya electoral amb normalitat ha enrarit la campanya, en detriment de l'equilibri de forces que hagués estat convenient" entre totes les candidatures, ja que "no té precedent ni equivalent en les democràcies del nostre entorn que tres dels candidats fossin a la presó, quatre fora del país i sis en llibertat amb càrrecs".Així mateix, recull que algunes de les polèmiques decisions de la Junta Electoral Central ven provocar que un sector de la societat va "qüestionar-ne la imparcialitat", així com "la circulació de notícies falses durant la campanya no ha contribuït a construir el marc de confiança que unes eleccions com aquestes requerien". Malgrat tot, el recompte no va generar polèmica i és en aquest punt on es van centrar els esforços de control de l'Odem, que va observar 404 meses, un 4,9% del total, distribuïdes en el 13,6% dels locals electorals. De fet, només es va negar l'accés a la mesa durant l'escrutini a l'1,7% dels observadors.Segons destaquen "la nota dominant" del procés de votació i escrutini "ha estat la tranquil·litat i la bona entesa entre tots els actors". Segons detallen, en un 43,1% dels casos observats, "el president ha extret un a un els sobres de l'urna i ha llegit en veu alta la denominació de la candidatura", mostrant la papereta, tal com marca la llei, mentre que, en la resta, ha fet el recompte fet conjuntament amb els apoderats o fins i tot els interventors i, en un 95% dels casos, hi ha hagut acord entre totes les parts.Així mateix, només destaca incidències menors, com que només el 53,2% dels observadors va veure que es pengés l'acta de l'escrutini a la part exterior del local, com marca la llei, o errors menors de transcripció en aquests documents, tot i que aquests "no afecten els vots vàlids que ha obtingut cada partit en les actes i encara menys als resultats". Així mateix, els escrutinis generals posteriors tampoc no van presentar irregularitats, però Odem destaca que, tot i l'alta participació electoral del 81,9%, només un 11,9% dels electors a l'exterior van poder votar i l'organització "ha rebut queixes d'electors d'arreu del món que no han pogut rebre les paperetes a temps".

