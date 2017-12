TV3 cancel·la el magazín «Tarda Oberta»

Canvis a la programació de TV3. La cadena ha decidit, al·legant motius econòmics, suprimir a finals de gener el magazín Tarda Oberta , que s'emetia des del passat setembre després de la nova telenovel·la de la cadena, Com si fos ahir. El magazín de tarda, produït per Mediapro, està presentat per Vador Lladó i Ruth Jiménez i, un cop ja havien començat les emissions, va reorientar els seus continguts per vincular-los més a l'actualitat. Segons ha sabutdivendres es va comunicar la decisió als responsables del programa i aquest dimecres als treballadors.Tarda Oberta va començar amb mal peu, amb unes audiències molt baixes que van fer que el mateix director de la cadena, Vicent Sanchis, admetés dies després de la seva posada en marxa que calia "fer canvis" per complir "les expectatives". Les tertúlies d'actualitat s'han convertit en els darrers mesos en les protagonistes del programa tot i el perfil dels seus presentadors, que pretenien una aposta més transversal i nítida per l'entreteniment.La caiguda de Tarda Oberta de la graella de la televisió pública –que serà substituït per Helena García Melero amb Tot es mou, segons El Nacional - coincideix amb el temor de noves retallades a la cadena, ara pel conflicte obert amb la Hisenda espanyola per l'IVA. Cristóbal Montoro reclama a la CCMA 167 milions, que es podrien pagar de forma fraccionada però que hipotecarien el funcionament normal de la cadena, sobre tot pel que fa als espais de producció externa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)