El preu de l'aigua pot augmentar un 11,8% a l'àrea de Barcelona

Una aixeta d'aigua corrent Foto: ACN

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es reunirà aquest dijous per debatre un augment de la tarifa de l'aigua d'un 11,8% per a l'any vinent. Es tracta d'un increment del servei en alta, és a dir, del preu que Aigües Ter Llobregat (ATLL) cobra a les empreses subministradores de Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de cada cas però que, segons fonts de l'ACA, pot suposar un augment aproximat de "10 cèntims/m3 o un euro al mes per família", ha informat l'ACN.A aquest fort increment hi ha contribuït, segons la Generalitat, l'aplicació de l'article 155, ja que el Govern destituït havia proposat congelar o pal·liar aquesta pujada a canvi de la renúncia d'una part del cànon de la concessió, una decisió que al final no s'ha pogut prendre.A finals d'any toca fer la revisió quinquenal del contracte d'ATLL pel que fa a la tarifa en alta. Una mesura que s'aplica a l'aigua que els ajuntaments i les entitats subministrades reben, en diferents proporcions segons les necessitats, de la xarxa Ter-Llobregat. El rebut final que paguen els ciutadans el fixen els ajuntaments i les empreses subministradores, que hauran de quantificar l'impacte d'aquest augment, que varia "en funció de la quantitat d'aigua contractada a la xarxa, però que podria ser aproximadament d'un euro mensual per família", segons fonts de l'ACA.L'absència de Govern en els darrers mesos "ha impossibilitat" la modificació del contracte de gestió d'ATLL i fer efectiva la proposta del llavors conseller Rull de "congelar la tarifa a canvi de la renúncia d'una part del cànon de la concessió". La proposta consistia en el fet que la Generalitat deixava de percebre 7 dels 15 milions d'euros que li tocava rebre.Un cop passades les eleccions i amb el nou Govern ja constituït, "s'estudiaran les possibilitats per complir amb els compromisos adquirits durant 2017 amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels increments contractuals". Pel que fa al cànon de l'aigua –que depèn exclusivament de l'ACA- queda congelat per al 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)