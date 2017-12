Jordi Pujol Ferrusola surt de la presó després de pagar 500.000 euros de fiança

Jordi Pujol Ferrusola ha sortit de la presó de Soto del Real després de pagar la fiança de 500.000 euros. Tot plegat després que el jutge de l'Audiència Nacional espanyola José de la Mata acordés rebaixar la fiança imposada a Jordi Pujol Ferrusola de 3 milions d'euros a mig milió per eludir la presó acordada el 25 d'abril. Aquest dimecres, el fill gran de l'expresident de la Generalitat ha fet efectiu el pagament d'aquesta xifra i ha pogut sortir del centre penitenciari.El magistrat José de la Mata l'ha citat aquesta mateixa tarda per fer-li el requeriment i que signi les mesures cautelars que pesen contra ell, és a dir, compareixences setmanals, prohibició d'abandonar el país i retirada del passaport. Posteriorment, ha sortit caminant de l'Audiència Nacional tot esquivant els periodistes.Els principals motius que al·legava el jutge per haver decidit que Pujol Ferrusola entrés a la garjola són que seguia realitzant operacions de tota mena per ocultar diners i proves a través de socis, amics i testaferros en països com Mèxic, Estats Units o l'Argentina. A més a més, assenyala que Pujol Ferrusola "manté disponibilitat d'esquemes societaris nacionals i internacionals dissenyats amb l'específica finalitat de situar capitals fora de l'abast de la jurisdicció espanyola, així com la de blanquejar capitals fora d'Espanya i repatriar-los".Els fiscals Fernando Bermejo i Belén Suárez van actuar en base a la informació sobre les 19 operacions que recull un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que apunta que va ocultar 30 milions d’euros des de l’inici de la investigació el 2012. Segons els investigadors, Jordi Pujol Ferrusola hauria desplegat des del 2012 "una estratègia de despatrimonialització intencionada" per ocultar actius de la família i impedir, d’aquesta manera, que l’Audiència Nacional en decreti l’embargament en cas d’una condemna per aquest cas.Inicialment la UDEF va apuntar que el fill gran de l’expresident de la Generalitat –a qui el jutge situa com a encarregat de la gestió de la fortuna dels Pujol a l’estranger- va ocultar 14 milions d’euros en plena investigació, però posteriorment, en un informe de 93 pàgines, va elevar aquesta quantitat fins als 29.917.589,20 euros, que hauria ocultat a través de "negocis jurídics ficticis, inversions no repatriades o pèrdues internacionals fictícies", segons consta al document.

