Premi Nacional de Recerca al Mecenatge Científic per a la Fundació La Marató de TV3

Darrera actualització del marcador de La Marató aquest 2017 Foto: TV3

La Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han decidit atorgar el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Mecenatge Científic a la Fundació La Marató de TV3 per haver-se convertit en una de les principals fonts de finançament de la recerca a Catalunya. El premi reconeix també el valor i l'impacte social de les campanyes de sensibilització sobre les patologies tractades en el programa. Des del 1992, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha recaptat més de 170 milions d'euros –s'hi inclou la xifra de l'edició del 2017, que encara no és definitiva– que han servit per finançar 794 projectes de recerca. Des de la Fundació s'indica que els fons generats per La Marató s'han convertit, a banda, en pol d'atracció de recursos per a la investigació. Així, assegura que cada euro que la Fundació destina a investigació genera un euro més per finançar nova recerca.7.300 investigadors han participat de la tasca desenvolupada a través dels fons recaptats per aquesta iniciativa. Per al director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, el premi és un "reconeixement al compromís amb l'avenç de la ciència per a la salut de milions de ciutadans".El premi també posa en valor les campanyes de sensibilització social que cada any organitza la Fundació. Els responsables de l'entitat indiquen que les conferències divulgatives als centres de secundària arriben cada any a 250.000 joves. Les 3.500 activitats populars organitzades per iniciativa ciutadana impliquen, cada any, la participació activa d'un milió de persones, segons la mateixa font.Els Premis Nacionals de Recerca fomenten el reconeixement social de la ciència i l’activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i comunicadors. En la categoria principal, el premi s'ha concedit al bioinformàtic Roderic Guigó, coordinador del Programa de Bioinformàtica i Genòmica del Centre de Regulació Genòmica i professor de Bioinformàtica de la Universitat Pompeu Fabra, pel seu lideratge mundial en el desenvolupament de mètodes computacionals per a l'anàlisi de genomes.L'astrofísica italiana Nanda Rea, la publicació digital UABDivulga, de la Universitat Autònoma de Barcelona, la plataforma de recerca Cooperative Automotive Research Network (CARNET), impulsada per SEAT, Volkswagen Group Research i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han estat els premiats d'aquesta edició en la resta de categories del guardó.L'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca del 2017 se celebrarà durant el 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)