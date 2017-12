La T-10 s'encarirà i trencarà la barrera psicològica dels 10 euros

Un autobús urbà de Barcelona en una parada. Foto: Adrià Costa

La T-10 de Barcelona a 9,95 euros pot tenir els dies comptats. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) reuneix aquest dijous el seu consell d'administració per aprovar les tarifes del transport públic per al 2018 i s'hi plantejarà l'opció d'incrementar-les. Una pujada implicarà que l'abonament de 10 viatges d'una zona, el més utilitzat, torni a costar més de 10 euros. En el consell es decidiran totes les tarifes del transport integrat de Barcelona i voltants d'una a sis zones. El govern municipal d'Ada Colau ha intensificat en els darrers dies la pressió sobre el govern espanyol perquè augmenti la seva aportació i així congelar els preus, però assegura que l'executiu de Mariano Rajoy no ha contestat. Fonts del Ministeri d'Hisenda consultades perhan declinat fer declaracions.La reunió anual per revisar les tarifes no serà com les habituals. El consell el presideix la Generalitat perquè és l'administració majoritària a l'ATM –50%-, mentre que la meitat restant se la reparteixen entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana (ATM). Amb el cessament del Govern derivat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés independentista, no l'encapçalarà com és habitual el conseller de Territori i Sostenibilitat, que és Josep Rull. L'executiu de Rajoy ha delegat la presidència de la sessió al secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font. El govern espanyol, com fa cada any, hi pot enviar un representant en qualitat d'observador.El PSC ha insistit les darreres setmanes a reclamar la congelació de les tarifes de cara al 2018, mantenint-se així la política que s'ha mantingut en els darrers anys . Va ser una de les primeres qüestions que va posar sobre la taula després que Colau l'expulsés del govern barceloní pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155. Llavors el PSC va optar per passar a fer una oposició "clara" a Barcelona en Comú, i l'àmbit del transport públic n'ha estat una mostra. Al ple de novembre, el líder socialista al consistori, Jaume Collboni, va preguntar a Colau si pensava congelar preus l'any que ve, i l'alcaldessa va replicar que tenia "tota la voluntat" de fer-ho, però que la decisió no depèn només d'ella Collboni ve advertint del fet que l'ATM pot apujar el preu del transport públic per l'augment de l'IPC, i és un debat que ja es va tenir en el govern municipal quan el PSC en formava part. El socialista ha tornat a pressionar aquest dimecres perquè no s'apugin les tarifes l'any que ve, i exigeix en concret que la T-10 es mantingui per sota dels 10 euros com a condició per iniciar converses sobre els pressupostos municipals del 2018. Collboni recorda que amb el convergent Xavier Trias d'alcalde va pactar la disminució de la T-10 fins als 9,95 euros. "Si va ser possible una rebaixa en el preu amb un govern de dretes com el del Sr. Trias, no serà possible amb el govern de la Sra. Colau?", ha apuntat.L'equip de l'alcaldessa guarda silenci per ara sobre quina és l'opció que s'imposarà en el consell de l'ATM. La darrera mostra pública de pressió ha estat l'enviament d'una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per demanar-li que incrementi en uns 40 milions l'aportació estatal al sistema metropolità de transport, arribant als 148 milions i igualant així la inversió que preveu fer el govern municipal. Amb la missiva, el consistori li ha traslladat la proposició que va aprovar el ple municipal del divendres a instàncies de BComú. Colau considera que l'aportació que reclama a l'Estat és necessària per poder congelar les tarifes.El consistori denuncia que l'Estat ha deixat d'invertir 540 milions, un 45%, mentre que l'Ajuntament ha incrementat en un 86% la seva inversió entre el 2010 i el 2017. L'Àrea Metropolitana i la Generalitat també han augmentat les seves aportacions entre un 21 i un 27%. El que ha deixat d'invertir l'Estat equival al deute que té el sistema. Malgrat tot, l'executiu de Rajoy no ha contestat a la missiva, segons ha assegurat aquest dimecres al matí la regidora de Mobilitat i vicepresidenta primera de l'ATM, Mercedes Vidal. "A hores d'ara no tenim resposta per part de l'Estat", ha remarcat. La tinent d'alcalde Janet Sanz ha reiterat que és l'Estat qui ha d'aportar la inversió "necessària" que "permeti avançar cap a una tarifació més justa".

