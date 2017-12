La imatge (sencera) del polèmic sopar de Nadal dels policies espanyols a Barcelona

Imatge (retallada) del menú dels policies

¿Y los bomberos, los enfermos, los médicos, los conserjes y tantos otros también comen gambas, jamón y queso? pic.twitter.com/nPb4yXurvA — Victor Ribeiro. (@errekara) 27 de desembre de 2017

Un parell de croquetes, pa, fideus, uns quants musclos i aigua embotellada. Aquest és el menú que suposadament van sopar aquesta passada nit de Nadal els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya en el marc de l'operació de l'Estat contra el referèndum de l'1 d'octubre.I diem suposadament perquè el diari madrileny El Confidencial ha tingut accés a una fotografia on es veu que el menú també anava acompanyat de llagostins, embotits i cervesa. Moltes de les imatges que s'han publicat aquests dies a les xarxes socials sobre la menja que el ministre de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, va ordenar investigar estan retallades.El mateix mitjà s'ha posat en contacte amb els dos principals sindicats de la policia espanyola que han denunciat la precarietat del menú, que els han explicat que van ser els mateixos agents que van sortir a comprar-ho a l'exterior després de veure el que els havia tocat de menú. "Van sortir del vaixell i ho van pagar de la seva pròpia butxaca", afirmen. Els sindicats policials ja han denunciat per activa i per passiva les males condicions que afronten dia rere dia els funcionaris en els vaixells noliejats a Barcelona i Tarragona. Tot i el reallotjament d'alguns d'ells a terra ferma , encara n'hi ha centenars que conviuen en les cases flotants. Tot i això, el Ministeri de l'Interior ja va informar que tots anirien tornant a les seves cases abans d'aquest dissabte.

