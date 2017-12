El Tribunal de Comptes fiscalitzarà la despesa del Diplocat a instàncies de PP, PSOE i Cs

L'ex-secretari general de Diplocat, Albert Royo, cessat arran de l'aplicació del 155. Foto: ACN

La Comissió Mixta de Relacions amb el Tribunal de Comptes –formada per representants del Congrés i del Senat- ha aprovat aquest dimecres una iniciativa del PP perquè aquest organisme fiscalitzi la despesa del Diplocat entre els anys 2011 i 2017. La proposta ha estat aprovada amb els vots del PP, del PSOE i de Cs, mentre que Podem i el PNB s'hi ha oposat. ERC i el PDECat no han assistit a la comissióEl Diplocat es troba dissolt pel govern espanyol en el marc de les mesures del 155 -així com ha acomiadat els treballadors de totes les delegacions - però els populars volen que l'informe detalli l'ús de diner públic en acció exterior per part de la Generalitat "per internacionalitzar el procés". El diputat del PP Jordi Roca ha acusat el govern de fer "supremacisme" utilitzant unes exportacions de Catalunya que "ja es produïen abans" i ha demanat que es posi punt i final a les "duplicitats" en aquest cas.La iniciativa busca que la Generalitat "rendeixi comptes" pels diners que s'han desviat a acció exterior en aquest anys de "malbaratament" de diners públics i de "deslleialtat" als catalans. "Esperem que aquest informe il·lumini aquesta gestió de la Generalitat i ens permeti a tots saber com s'ha utilitzat els nostres diners", ha afirmat Roca.La senadora del PNB María Dolores Extano ha expressat la seva oposició i ha recordat que les polítiques del Govern han permès batre rècords d'exportació, i el diputat d'Units podem Joan Mena ha acusat el PP de voler resoldre el conflicte de Catalunya "per la via de la judicialització, la fiscalització i la sanció" i no "per la via de l'acord polític". La iniciativa, ha afirmat, "està dins l'estratègia punitiva del govern de Rajoy contra les institucions catalanes".Per contra, el diputat de Ciutadans Saúl Ramírez ha afirmat que, si l'acció exterior del Govern ha estat "meravellosa", la Generalitat "no té res a ocultar". Ramírez ha recordat que l'acció exterior diplomàtica és competència exclusiva de l'Estat: "El meu grup està a favor de fiscalitzar els fons que puguin suposar un malbaratament dels diners del conjunt de l'Estat".La iniciativa ha obtingut el suport del Grup Socialista. El diputat Antonio Hurtado ha afirmat que la fiscalització "és un mecanisme de garantia de l'estat de dret", i la iniciativa busca "tractar de controlar si els recursos públics s'han gestionat de la manera adequada, conforme a la llei per a activitats legals i assumint competències pròpies". Qualsevol incompliment, ha afirmat, suposa "responsabilitats comptables" per als seus autors que "exigeixen resolucions contundents per part del Tribunal de Comptes per reparar els danys a l'erari públic".Per contra, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ha presentat aquest dimecres un recurs contenciós administratiu contra la supressió del Diplocat, consorci público-privat del qual l'ens municipalista en forma part. L'ACM, de fet, defensa que ha de ser el plenari de l'organisme qui proposi i adopti la decisió de dissolució, i per tant, no és possible acordar-ne la seva supressió sense que es prevegi la convocatòria del seu màxim òrgan de govern.A més dels procediments legals pertinents, l'entitat municipalista apunta que la decisió afecta els interessos dels treballadors del Diplocat, que en tractar-se de personal laboral veuran extingits els seus contractes de treball. El president de l'ACM, Miquel Buch, qualifica la supressió "d'impulsiva i barroera, saltant-se les normes bàsiques de funcionament dels ens públics, en la qual no s'han tingut en compte els danys col·laterals d'una decisió com aquesta, que afecta directament a persones". L'ajuntament de Barcelona, que també forma part del Diplocat, ja va presentar un altre recurs en aquesta línia

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)