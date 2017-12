Ordenen identificar quatre bombers per participar en protestes contra la policia espanyola

Un grup de bombers d'esquena, a les portes de l'Ajuntament de Tarragona, durant una protesta Foto: ACN

La jutge María José Nadal, titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus que investiga les protestes que van tenir lloc a l'hotel on s'allotjaven diversos policies espanyols, ha ordenat intentar identificar quatre Bombers de la Generalitat per la seva participació en les manifestacions, segons ha avançat el 324 . Per fer-ho, ha demanat informació als parcs de Tarragona, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Alcover, Falset i Cornudella de Montsant, tots situats al Camp de Tarragona.Aquest nou pas arriba després que quatre bombers ja fossin citats a declarar però l'informe de la policia espanyola errés en la identificació. Aleshores, se'ls van imputar els delictes de malversació de fons públics –per manifestar-se amb casc i uniforme- així com el d'incitació a l'odi. La jutge ha enviat un nou informe acceptant els errors i demanant nova informació a més parcs de bombers.Aquesta investigació forma part de la mateixa causa que ha portat els Mossos d'Esquadra a detenir aquest dimecres al matí dos regidors de la CUP de Reus per un delicte d'odi contra el cos policial espanyol.

