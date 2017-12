El PSOE també avisa que el 155 es pot tornar a aplicar si el nou Govern reprèn el procés

José Luis Ábalos, en una imatge d'arxiu. Foto: PSOE

El PSOE ha avisat aquest dimecres als independentistes que l'article 155 de la Constitució que ha permès intervenir l'autogovern a Catalunya no té "només una bala", de manera que podria tornar a aplicar-se si el nou Govern prossegueix el full de ruta sobiranista. Així ho ha advertit en roda de premsa a Ferraz el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ha aclarit, però, que el 155 és un "mecanisme excepcional" que s'aplica davant d'una "situació evidentment excepcional".Això sí, Ábalos també ha assenyalat que el 155 "no s'esgota una sola vegada, no hi ha una sola bala", per bé que ha afirmat que "ningú no té interès que aquest article s'apliqui ni allargui la seva vigència", sinó que la situació política a Catalunya torni a la "normalitat".El secretari d'organització ha saludat el recurs que ha aprovat el Parlament contra el 155 davant del Tribunal Constitucional perquè significa que els independentistes "reconeixen el sistema". "Implícitament hi ha una confiança en el tribunal", que "està per això", ha assenyalat.Els socialistes estan convençuts, ha afegit, que l'aplicació del 155 a Catalunya, que va permetre al govern de Mariano Rajoy cessar al Govern, dissoldre el Parlament i convocar eleccions, ha estat "clarament constitucional" i la seva vigència "acabarà quan Catalunya tingui un Govern que respecti l'autogovern i el marc legal".De fet, alguns dirigents del PP com el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ja han avisat els darrers dies també de la possibilitat tornar a aplicar el 155 si el nou Govern -previsiblement independentista- vol reprendre el camí cap a la República catalana desobeint la legislació estatal.

