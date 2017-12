Primeres negociacions entre JxCat, ERC i la CUP per la mesa del Parlament i el futur Govern

La possible investidura del cap de llista de Junts per Catalunya i president de la Generalitat, Carles Puigdemont, està centrant les negociacions que han iniciat aquest dimecres la seva llista, ERC i la CUP per abordar la composició de la nova mesa del Parlament i el futur Govern. Junts per Catalunya ho condiciona tot al fet que Puigdemont sigui investit president ; ERC exigeix que concreti com s'efectuaria una operació així, tenint en compte que està a Bèlgica; i la CUP reivindica que segueix sent el líder legítim de l'executiu, han explicat a Europa Press diverses fonts independentistes.La primera decisió que han de prendre els grups és qui presidirà el Parlament i qui conformarà la resta de la mesa: la llista de Puigdemont vol que Carme Forcadell (ERC) repeteixi com a presidenta, mentre que els republicans insisteixen que, abans de negociar aquest capítol, cal saber si el màxim dirigent català tornarà. Fonts republicanes assenyalen que "no es pot fer una mesa sense tenir president" i en això s'estan centrant els primers contactes que han tingut els grups independentistes.Precisament aquest dimecres, aprofitant que hi havia una reunió de la diputació permanent del Parlament , Junts per Catalunya i la CUP s'han reunit en la cambra per primera vegada després de les eleccions del 21 de desembre per mantenir una "primera presa de contacte" sobre la configuració de la mesa.Fonts de Junts per Catalunya assenyalen que la seva voluntat és que Forcadell repeteixi al capdavant de la mesa, ja que la consideren la presidenta legítima, però apunten que els republicans sospesen el nom de l'exconseller Carles Mundó (ERC), segons la candidatura. Forcadell es va referir aquest dilluns a la possibilitat de tornar a presidir la cambra, en preguntar-se-li si ella vol seguir en el càrrec, encara que només va dir: "És una decisió personal que prendré quan sigui el moment".La trobada d'aquest dimecres ha tingut lloc en una de les sales de la cambra: per part de Junts per Catalunya han assistit Jordi Turull, Josep Rull, Eduard Pujol, Elsa Artadi i Albert Batet, mentre que dels anticapitalistes hi han participat Carles Riera, Natàlia Sànchez i Núria Gibert. En paral·lel, ERC ha celebrat la primera reunió de grup amb els nous diputats triats en les eleccions del 21-D, si bé no ha assistit la secretària general del partit, Marta Rovira.

