Foment del Treball demana a Cs que lideri la negociació per a un Govern

El president de Foment, Joaquim Gay de Montellá, junt al secretari general, Joan Pujol. Foto: Europa Press

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha instat aquest dimecres Cs a liderar les negociacions per formar el més aviat possible un nou Govern i recuperar la normalitat política, la qual cosa, al seu parer, també hauria d'anar acompanyat de la retirada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució."Cs s'ha presentat per guanyar. Quan un és guanyador, és motor i líder", ha dit Gay de Montellà en roda de premsa prèvia a la junta i assemblea de la patronal que se celebrarà a la tarda, i en la qual ha estat acompanyat pel secretari general, Joan Pujol. "Demanem als qui s'han presentat i han obtingut els millors resultats la garantia, la responsabilitat i el seny de formar Govern. Per això es presenten els partits, per guanyar i governar", ha asseverat.De fet, el número tres del PP, Fernando Martínez Maíllo ja ha criticat els liberals per haver "desaparegut" després de la "festa" del 21-D i hagi renunciat a la iniciativa per conformar Govern, igual que ha lamentat el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que Inés Arrimadas hagi "tirat la tovallola" tan ràpid. El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va dir dimarts que la seva formació no obrirà converses per pactar un executi u, cosa que també li ha valgut crítiques del PSOE, el secretari d'organització dels quals, José Luis Ábalos, ha tirat un dard: "Proclamar-se victoriós comporta alguna responsabilitat, tenir iniciativa política. [...] La confiança atorgada exigeix una resposta. És de manual".

