Mor una persona per les fortes ventades a Catalunya

Un home ha mort aquest matí en caure del balcó de casa seva a causa del fort vent a Segur de Calafell. El telèfon d'emergències 112 ha rebut a les 10.50 l’avís que una persona que estava realitzant una reparació a la finestra del seu domicili havia perdut l’equilibri per una forta ratxa de vent i havia caigut a un pati interior. A conseqüència de la caiguda l'home, veí de la població del Baix Penedès, ha mort. El Sistema d’Emergències Mèdiques SEM ha desplaçat al lloc tres unitats que han fet les maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit. Els Mossos d’Esquadra han desplaçat tres patrulles al lloc.El Servei Meteorològic de Catalunya SMC ha informat que fins a les 12.00 hores s’han assolit ratxes de vent de 102 km/h a Vila-rodona, 96 km/h a Font-rubí, 91 km/h a Hostalets de Pierola, 90 km/h a Tarragona, 87 km/h a Alguaire,76 a Barcelona, entre altres. Bufa, hores d’ara, amb especial virulència a la zona de Tarragona.El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les 13.00 hores 539 trucades relacionades amb el vent. Per comarques, la majoria d’aquestes s’han fet amb origen al Barcelonès (139), al Tarragonès (106) i al Baix Llobregat (62). Per municipis, el telèfon 112 ha rebut 124 trucades des de Barcelona, 67 des de Tarragona i 38 des de Reus. La majoria d’aquestes trucades han estat per caiguda d’arbres, cobertes i mobiliari urbà. A Barcelona les fortes ratxes de vent han destrossat diverses parades de la Fira de Reis i l'Ajuntament ha optat per tancar-la fins que la situació millori D’aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 10.00h i fins les 12.30 hores, 186 avisos relacionats amb el vent. Els Bombers de Barcelona han fet 120 sortides per atendre incidències relacionats amb el vent. La majoria per retirar elements del mobiliari urbà que han caigut o que estan inestables amb risc que puguin caure a la via pública. Ara per ara, en cap d’aquests no hi consten persones ferides.La direcció general de Protecció Civil havia emès una prealerta del pla Ventcat davant la previsió de ratxes de vent que des del Pirineu s'han estès a comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Les ventades podrien afectar també amb menor intensitat les comarques de Girona i de la Catalunya Central.La borrasca "Bruno" també anirà acompanyada d'un descens generalitzat de les temperatures –fora de les zones afectades per boira- i nevades que poden baixar fins als 700 metres d'alçada a les comarques de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es poden acumular més de 10 centímetres a partir dels 900 metres i fins a 40-50 centímetres al vessant nord a partir dels 2.000 metres d'alçada. En aquest sector, a més, hi haurà torb. Paral·lelament, hi pot haver onades de 2,5 metres (maregassa) al litoral central.

