​Obre la Ciutat dels Somnis, la versió renovada del Festival de la Infància

La Ciutat dels Somnis, que substitueix el Festival de la Infància Foto: Ajuntament de Barcelona

Descobrir els detalls dels oficis més tradicionals com ara el de metge, o altres de més moderns, com el de guionista de televisió, o fins i tot d'altres molt menys sentits per la canalla com especialista en ciberseguretat és el principal objectiu de la Ciutat dels Somnis, la versió renovada del Festival de la Infància de Barcelona que aquest dimecres ha obert portes amb la intenció que els més petits juguin, s'ho passin bé i sobretot aprenguin.De fet, l'enfocament pedagògic és el principal valor afegit que li atorga l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, que en la primera visita a l'espai ha destacat que és "un molt bon inici d'una nova etapa". Entre les famílies, com acostuma a passa, opinions per a tots els gustos. El saló s'ha aprimat en dies i pressupost, i enguany només es podrà visitar fins al dissabte.Colau s'ha mostrat satisfeta pel canvi que s'ha impulsat en aquest certamen després de dècades i ha recalcat que aquest primer any "de transició i experimentació", per anar "afinant l'aposta per un nou model" en què la pedagogia i els elements didàctics amb els oficis i les professions de rerefons, han d'anar guanyant protagonisme. Per això, els cossos policials i l'exèrcit han quedat fora, una decisió que Colau ha recordat que es va acordar d'acord en diversos sectors pedagògics de la ciutat.Així, les famílies que visiten la Ciutat dels Somnis es troben precisament amb la recreació d'una ciutat a petita escala on cada infant pot fer més de 100 activitats i "jugar a ser grans". Per exemple, els nens i nenes poden experimentar què significa ser pintor o il·lustrador, provar què és ser científic i experimentar en un laboratori o aprendre per a què serveix la Inspecció Tècnica de Vehicles i quina tasca fan els mecànics que hi treballen. També poden provar què és ser guionista de televisió o fins i tot presentador, en un plató, o treballar de cambrer en hostaleria.Les opcions són moltes i diverses, i també permet descobrir als més menuts oficis que potser no saben que existeixen, com per exemple, tots els que estan relacionats amb internet i la seguretat. De fet, l'Autoritat Catalana de protecció de Dades (APCDCAT) ha organitzat un estand on s'explica als més petits com s'han de protegir les dades personals a la xarxa i als més grans, com s'han de dissenyar les contrasenyes més segures.Els tradicionals circuits del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) perquè els joves aprenguin els senyals de circulació i les principals normes tampoc no falten, així com diversos espais per practicar esport. L'Ajuntament de Barcelona ha dissenyat l'espai "Jo de gran vull treballar a Barcelona" que comptarà amb jocs de les professions. Actuacions musicals, teatre, titelles o altres tallers, també hi seran presents, des d'aquest dimecres i fins dissabte.La renovació del Saló no ha estat al gust de tothom, i com és habitual, entre les famílies que s'han aventurat a anar-hi el primer matí d'obertura, hi havia gran diversitat d'opinions. En Salvador per exemple, que hi porta un nen de 4 anys, creu que és ''una mica pobre'' perquè tot i que pot ser "més didàctic, és menys divertit". Precisament ha trobat a faltar els bombers, la policia i els cavalls de la Guàrdia Urbana. En una mateixa línia s'ha pronunciat en Víctor, que anava amb nenes d'entre 3 i 6 anys. Considera que és "una mica light", i critica que el canvi s'hagi fet "de cara a la galeria". "Falta aventura", ha afegit, ja que creu que els nens i nenes no saben pas què faran d'aquí a 10 anys.La Míriam en canvi, està molt contenta amb el canvi. Ja hi ha vingut sabent que era una versió renovada del Festival i creu que el nou saló és "molt més actiu i amb més possibilitat d'aprendre coses". L'Alba, amb un nen de gairebé 4 anys, també creu que "està molt millor" perquè en el nou saló, els nens "interactuen" entre ells a més de fer l'activitat. El compara amb el de quan ella era petita i li agrada més, la nova versió.La Ciutat dels Somnis estarà oberta a la Fira de Barcelona fins al 30 de desembre i l'Ajuntament espera rebre fins a 20.000 visitants.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)