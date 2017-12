L'Estat controlarà plataformes de lloguer i la distribució de butà per evitar nous atemptats

Juan Ignacio Zoido, en roda de premsa Foto: Ministeri de l'Interior

Mostres de condol a la Rambla, una setmana després de l'atemptat Foto: Adrià Costa

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentat aquest dimecres als assistents a la reunió del pacte antiterrorista un paquet d'onze reformes legals que segons el govern espanyol permetran actuar amb més eficàcia per prevenir i evitar atemptats terroristes com els de La Rambla i Cambrils del mes d'agost Entre aquestes mesures hi ha la transposició de la normativa europea sobre la transmissió de les dades de reserva de vols de què disposen les companyies aèries per detectar reserves fetes per part de persones investigades, així com l’obligació de registre documental i d'informació de les persones físiques i jurídiques que ofereixen allotjament i lloguen vehicles de motor.També es defensa una restricció de l’ús de precursors explosius i de drogues per evitar tan els atemptats com el finançament de les activitats terroristes pel tràfic d’estupefaents, així com la transposició de la normativa europea en matèria d’estrangeria per "evitar buits legals com el que va impedir la repatriació de l’imam de Ripoll després de sortir de la presó de Castelló", en paraules del ministre.El paquet de mesures també inclou diverses iniciatives respecte als imams que operen a l’Estat (tot i que no les ha concretat), i una modificació del reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats per millorar el control de les bombones de butà. Per últim, també un anàlisi de la llei general penitenciària i mesures per “dotar de més eficàcia els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat”.Segons Zoido, les reformes estan preparades i "en fase de conclusió", però caldrà "debatre-les amb la resta de les forces polítiques" per a la seva aprovació a les Corts. Algunes adoptaran forma de llei orgànica –que requereix una majoria reforçada-, altres per decret, i altres són reglaments. En tot cas, segons Zoido, "la majoria d’elles veuran la llum al llarg del 2018".La reunió d’aquest dimecres ha anat precedida per la polèmica per la decisió inicial del ministeri de l'Interior de no convidat els partits que fins ara assistien a les trobades com a "observadors" però que no han signat el pacte antiterrorista, com és el cas de Podem, el PNB, ERC i PDeCAT. Finalment el Ministeri els va enviar una invitació aquest dimarts al vespre, però només hi ha assistit Podem.Zoido ha aprofitat l’ocasió per demanar a la formació de Pablo Iglesias que signi el pacte antijihadista. Segons el ministre, en aquesta reunió no hi havia "un rerefons polític" sinó només l’ànim de "millorar les eines per a la lluita contra el terrorisme". "Derrotarem el terrorisme jihadista com vam fer amb ETA, però necessitem l’ajuda de tots", ha dit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)