Forocoches, el llunyà origen del mite espanyolista de Tabàrnia

Publicació de l'usuari Ostiense l'1 d'agost de 2013 Foto: Forocoches

La frustració de Cs després que no hagi pogut accedir a la Generalitat tot i la victòria al 21-D s'ha expressat públicament a les xarxes aquests dies de Nadal. Fins a tal punt que entre torrons i polvorons, l'espanyolisme més radical ha començat a alimentar el mite de Tabàrnia , una iniciativa que defensa l'escissió d'una part del territori perquè es constitueixi com a nova comunitat autònoma en mans del bloc constitucionalista.Una de tantes idees iròniques que triomfen a les xarxes en dies de poca activitat però que té dues singularitats: que els dirigents de Ciutadans s'hi han aferrat i que recupera la idea de les dues Catalunyes -mapa inclòs- contraposant "ruralitat i cosmopolitisme" i un camp pretesament "subvencionat" a les zones més productives i menys compromeses amb la República.L'origen d'aquest concepte s'ha de situar al fòrum de fòrums de la xarxa: Forocoche. Molts votants de Cs formen part d'una de les comunitats d'internautes més gran de l'Estat i va ser allà on, el 2013, es va encunyar el terme . En moltes ocasions s'ha titllat l'espai de think tank de la formació taronja i va ser l'1 d'agost, quan l'usuari Ostiense va publicar per primer cop els greuges que suposadament pateixen els habitants de Tabàrnia. La font? La pàgina de Facebook Barcelona is Not Catalonia , que aquests dies ha sumat nous seguidors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)