​Barcelona guanyarà 3,6 hectàrees d'àrea verda a tocar de l'Hospital de Sant Pau

L'aiguamoll que es crearà a la finca de Ravetllat-Pla. Foto: Ajuntament de Barcelona

La finca abans de la intervenció per obrir-la al públic. Foto: Jordi Bes

Barcelona tindrà l'octubre del 2019 una nova àrea verda al barri del Guinardó, molt a prop del complex nou de l'hospital de Sant Pau. L'Ajuntament iniciarà el maig els treballs per obrir al públic les 3,6 hectàrees dels jardins de la finca Ravetllat-Pla, de propietat municipal, i complirà així una vella reivindicació veïnal. L'actuació inclou la implantació d'horts urbans, espais vegetals i d'estada, i refugis per a la fauna. L'espai s'havia utilitzat durant molts anys per investigar amb cavalls amb la finalitat de trobar un sèrum contra la tuberculosi.La finca Ravetllat-Pla està delimitada per l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer Cartagena, Ronda del Guinardó i el passatge Torrent d'en Melis. El projecte preveu obrir l'àmbit com a parc públic, amb tancament nocturn, i preservar el patrimoni natural i històric. La intervenció implica un grau d'urbanització mínima, i suposarà la recuperació de dues basses, un pou i la creació d'un aiguamoll. El parc tindrà nou accessos –un d'ells per als horts urbans-, i ofereix vistes panoràmiques sobre Barcelona.El projecte, que ja s'ha aprovat en comissió de govern, implica una inversió de 7,6 milions d'euros. Les 3,6 hectàrees se sumaran a les 16,9 que ja s'han desenvolupat des de l'inici del mandat, de manera que ja en seran 20,5, encara lluny de les 44 que ha promès el govern d'Ada Colau fins al 2019. La tinent d'alcalde d'Urbanisme i Ecologia, Janet Sanz, ha explicat aquest dimecres que és "una estratègia de llarg recorregut", i ha recordat que la previsió és que siguin 160 hectàrees en el 2030.La regidora d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, ha subratllat que el Guinardó "és un dels barris més densos del districte". Ara com ara a la finca ja funcionen alguns horts, però amb la renovació ho faran reguladament. Sanz ha subratllat que els nous jardins formen part del corredor verd Ciutadella-Collserola, el qual ha recordat que és "un dels principals" de la ciutat. Aquests jardins poden servir de connexió ecològica amb el parc dels Tres Turons i l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha precisat.Els jardins conviuran amb el palauet de la finca, de traç neoclàssic dels anys 30 i façana neobarroca, i que acull la Fundació Ramon Pla i Armengol. L'edifici, de 2.500 metres quadrats, es va construir com a laboratori farmacèutic a partir dels anys 30, i va acollir l'Institut Ravetllat Pla. S'hi va investigar per trobar el sèrum contra la tuberculosi, però les instal·lacions van acabar tancant a finals dels setanta. L'immoble es va convertir en l'habitatge de la família Pla Montseny i després va passar a ser-ho de la Núria Pla.El seu pare, Ramon Pla, era un amant del col·leccionisme que fins a la seva mort l'any 2011 va reunir una gran quantitat de mobles i antiguitats dels segles XVII, XVIII i XIX. La col·lecció és visitable amb cita prèvia . Pel que fa a l'arxiu de l'institut farmacèutic, ja l'havia donat a la Unitat d'Història de la Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'Ajuntament va adquirir la finca en el 2015, va cedir l'ús de l'edifici per 50 anys a la fundació i va acordar destinar la resta a parc públic, complint la voluntat de la testadora, Núria Pla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)