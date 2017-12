VÍDEO El vent destrossa parades de la Fira de Reis de Barcelona

Fira de Reis GV BCN pic.twitter.com/kPqSmrb41p — MiqPal (@miq_pal) 27 de desembre de 2017

Fira de Reis GV BCN pic.twitter.com/4hqnzG46Sj — MiqPal (@miq_pal) 27 de desembre de 2017

Les paràmetres de la Fira de Reis de Gan Via any volat pic.twitter.com/px1zrPJTkH — MiqPal (@miq_pal) 27 de desembre de 2017

🔴 Conductors/es 🙏Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via per les forts #ventades. https://t.co/J8fS4aLfPj — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 27 de desembre de 2017

El fort vent ha causat aquest dimecres destrosses a la Fira de Reis de la Gran Via a Barcelona. Les ratxes de vent, que aquest matí han assolit els 76 km/h a la capital catalana, han fet volar una desena de parades situades a la Gran Via, entre els carrers entre Comte d'Urgell i Villarroel.La Guàrdia Urbana ha precintat tota la fira i ha hagut de tallar el trànsit perquè els Bombers de Barcelona poguessin actuar a la zona dels desperfectes i evitar més danys. La fira no s'obrirà fins que minvi el vent intens. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí les ratxes de vent han assolit els 76 km/h a la capital catalana.Diversos paradistes s'han queixat de les pèrdues que els provocarà aquest succés i han criticat que les carpes estaven mal muntades. Per la seva banda, el regidor del PDECat Raimond Blasi ha reclamat que s'obri una investigació per analitzar si la instal·lació "ha estat correcta", i s'ha preguntat si no ha fallat la previsió del govern d'Ada Colau, que "ha activat l'alerta per ventades després de l'incident".Els mateixos cossos de seguretat també han anat demanant molta precaució als conductors "si és imprescindible desplaçar-vos", ja que "us podeu trobar obstacles a la via per les fortes ventades".La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) ha emès una prealerta del pla Ventcat davant la previsió de ratxes de vent de més de 90 km/h aquesta propera matinada al Pirineu que avui dimecres s'estendran a comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i de les Terres de l'Ebre.La borrasca "Bruno" també anirà acompanyada d'un descens generalitzat de les temperatures –fora de les zones afectades per boira- i nevades que poden baixar fins als 700 metres d'alçada a les comarques de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)