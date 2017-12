El dirigent del PP dimitit afirma que el dispositiu policial de l' 1-O va ser «un desastre»

L'ex-secretari d'Estudis del PP Juan Arza. Foto: Flickr PP

L'ex-secretari d'Estudis de PP de Catalunya, Juan Arza, que va dimitir pel mal resultat del seu partit a les eleccions del 21-D , ha criticat que no s'actués contra el procés des de la consulta del 9-N i que no s'hagi estat durant aquest temps "dur amb els dirigents" en lloc de amb la ciutadania el passat 1 d'octubre, en un dispositiu policial amb què ha estat crític."Allò va ser un desastre. Desconec la cadena de comandament, qui va prendre les decisions, però algú sens dubte les va prendre i hauria d'assumir la seva responsabilitat", ha assegurat en declaracions a la Cadena Ser. "No s'havia de ser dur amb la ciutadania, amb els que van creure en el procés, als quals no s'ha donat un relat alternatiu", ha afegit.L'exdirigent "popular" ha defensat no obstant que el treball de la Policia i la Guàrdia Civil va ser "molt professional i digne", però va censurar que es va enviar "a la boca del llop" sense haver actuat prèviament "amb eficàcia" contra l'organització del referèndum. "No es va impedir la logística, la finançament", ha argumentat.Així, Juan Arza ha reivindicat que algú ha d'assumir la responsabilitat de què no s'ha fet bé des del punt de vista polític. Ha dimitit, ha dit, "perquè algú ha d'assumir la responsabilitat", tot i que considera que la seva és "petita" i "limitada". "No han estat fent les coses bé", ha opinat, i ha afegit que ha hi hagut "temps suficient" per entendre el que estava passant a Catalunya. En aquesta línia, ha justificat el mal resultat obtingut pel PP i ha explicat que els ciutadans "han captat" que no ho han fet fet "prou bé": "El resultat electoral és producte d'això", ha conclòs.Malgrat tot, ha aclarit que no atribueix la culpa "ni a Rajoy ni a una persona en concret", sinó que ha afirmat que és "un fracàs sistèmic" que respon a un conflicte sense "precedents" que, al seu judici, ha "sorprès a tots ". Per a Arza, "seria injust personalitzar" ja que "totes les elits polítiques s'han vist desbordades".Preguntat sobre si el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, hauria d'assumir algun tipus de responsabilitat, qui va ser el seu secretari d'Estudis ha admès que no creu que sigui el "principal responsable" del mal resultat electoral. Ha defensat la prudència de la seva decisió i ha recordat que Albiol havia manifestat el seu "intent de dimitir" en un altre moment, cosa que per a Arza no es pot "ajornar". "No es pot deixar passar els mesos com si no hagués passat res", ha apuntat.Sobre el futur del PP, Arza ha admès que el PP corre el risc de convertir-se a Catalunya en una força "marginal o extra parlamentària", tot i que està convençut que "moltes persones" comparteixen la seva ideologia. Tampoc creu, però, que Cs vagi a ocupar aquest espai polític, perquè "és una amalgama ideològica" i molt "versàtil" perquè no té responsabilitat de govern.Poc després, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha rebatut Arza i, preguntat per les seves declaracions durant la roda de premsa del pacte antiterrorista, ha afirmat que les "respecta" però les "no comparteix". "Li puc dir que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van actuar com a policia judicial per autoritat judicial", ha afirmat, i ho van fer "amb professionalitat i proporcionalitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)