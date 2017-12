Mor un home en caure amb el seu cotxe al canal d'Urgell

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimarts a la tarda després de sortir de la via amb el seu vehicle i caure dins del canal auxiliar d'Urgell a Vila-sana (el Pla d'Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.L'accident es va produir poc després de les cinc de la tarda quan el vehicle circulava per un camí paral·lel al canal auxiliar d'Urgell i va sortir del camí precipitant-se dins al canal, que estava buit. Com a conseqüència, el conductor, que viatjava sol, F.F.P. de 93 anys i veí de Linyola, va resultar mort. Fins al lloc del sinistres s'hi van desplaçar tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM.

