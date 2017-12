El PP carrega de nou contra Cs i critica que hagi «desaparegut» després de la «festa» del 21-D

Fernando Martínez Maillo, en un acte de campanya del PP. Foto: ACN

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha retret aquest dimecres a Ciutadans que després de la "festa" del 21-D hagi "desaparegut" i hagi "deixar la iniciativa als independentistes". El dirigent popular ja va carregar dimarts contra els liberals per tenir "al·lèrgia a governar i decidir" i a no intentar conformar un executiu i ha demanat a la seva cap de llista, Inés Arrimadas, que no tingui "por escènica" i prengui la iniciativa per provar de construir una majoria alternativa.En declaracions a Telecinco, li ha demanat que negociï amb els partits per explorar les seves opcions. "Allò lògic és que qui guanya les eleccions intenti formar govern, obri una roda de contactes, i busqui suports", ha dit. Segons el número tres del PP, malgrat que l'aritmètica no suma, mentre no s'investeix un president independentista hi ha "moltes opcions" a explorar, i "no es pot deixar de banda el lideratge de qui ha guanyat les eleccions".Maillo ha fet aquestes manifestacions després que aquest dimarts el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, digués que la seva formació no obrirà converses per formar govern a Catalunya perquè el bloc unionista no suma majoria. Però, segons el dirigent popular, "el que no es pot fer és defraudar el conjunt dels electors, tots ells constitucionalistes", per no intentar fer Govern, perquè implica "sumar frustració a la frustració".Per això li ha demanat que "pressioni" en un moment en què a Catalunya "pot passar de tot". "Tenim un candidat pendent de venir o no venir, quatre persones de candidatura a presó, la constitució de la Mesa del Parlament, que és fonamental, i veurem si és possible que construïm una alternativa des del constitucionalisme", ha apuntat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)