Rufián ja té lema i govern per a la Tabàrnia espanyolista

Tabarnia una, grande y libre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de desembre de 2017

El Gobierno de Tabarnia te desea un feliz 1962. pic.twitter.com/8zoVnwYJta — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de desembre de 2017

Hi ha victòries amargues. La d'Inés Arrimadas n'és, sens dubte, un clar exemple. El triomf a les eleccions del 21-D ha estat indiscutible, però la consolidació de la majoria absoluta independentista suposa per a Ciutadans un mur infranquejable per assaltar la Generalitat tal com pretenia al capdavant del bloc del 155. La frustració s'ha expressat públicament a les xarxes aquests dies de Nadal. Fins a tal punt, que entre torrons i polvorons, l'espanyolisme més radical ha començat a alimentar el mite de Tabàrnia , una iniciativa que defensa l'escissió d'una part del territori perquè es constitueixi com a nova comunitat autònoma en mans del bloc constitucionalista.Una de tantes idees iròniques que triomfen a les xarxes en dies de poca activitat però que té dues singularitats: que els dirigents de Ciutadans s'hi han aferrat i que recupera la idea de les dues Catalunyes -mapa inclòs- contraposant "ruralitat i cosmopolitisme" i un camp pretesament "subvencionat" a les zones més productives i menys compromeses amb la República.Per adonar-se de l'impacte que està tenint més enllà de les xarxes, és interessant apuntar que l'edició de paper del diari El País ha dedicat una important part de la seva portada a aquesta suposada nova autonomia. Tot i això, a Twitter la notícia, tret de les piulades dels dirigents de Cs, molts han estat els usuaris que n'han fet mofa, entre ells, el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que no ha dubtat a fer diverses piulades donant-li un lema i un govern, format per Arcadi Espada, Salvador Sostes, Juan Carlos Girauta i Carlos Herrera.

