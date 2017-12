El govern espanyol aprofita el 155 per ampliar el control financer a la Generalitat

Cristóbal Montoro, en una imatge d'arxiu. Foto: La Moncloa

El govern espanyol amplia des d'aquest dimecres les mesures de control sobre la despesa de la Generalitat, en virtut d'un acord que la comissió delegada del govern espanyol per a assumptes econòmics va aprovar el mateix dia de les eleccions, el 21D, emparant-se amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els nous controls substituiran els que es van aprovar al setembre per controlar les finances, que queden sense efecte en els propers dies.Així, a partir d'ara l'interventor haurà de donar, com a mínim un cop al mes, una llista de pagaments mensuals a proveïdors de serveis bàsics acompanyada d'un certificat que digui que no s'està "finançant cap activitat no emparada per la llei".A més, qualsevol operació d'endeutament de la Generalitat o els seus ens públics haurà de tenir l'autorització del consell de ministres i qualsevol persona física o jurídica que entregui béns o serveis a la Generalitat haurà d'adjuntar una declaració responsable perquè quedi constància que aquests béns o serveis no tenen relació amb el finançament d'activitats il·legals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)