Per què votar Ciutadans?

M’agradaria conèixer les motivacions autèntiques d’aquest èxit i sobretot les motivacions de les persones que els han proporcionat més d’un milió de vots

Combatre l’independentisme és una opció totalment lícita, i tant, però votar Ciutadans vol dir votar un partit que propaga mentides i que vol carregar-se la immersió lingüística

Arrimadas fent-se una foto amb dos seguidors en plena campanya del 21-D. Foto: Adrià Costa

. Els programes especials, les tertúlies i els anàlisis proposen una comprensió bastant lògica: la polarització extrema de les posicions polítiques s’ha concretat en un parlament clarament dividit en dos blocs enfrontats i em temo que irreconciliables. Meitat i meitat. Fa una mandra espantosa imaginar Catalunya en forma de balança amb dos plats que pugen o baixen depenent dels suports electorals de cada banda. O com dos èmbols que a cada nou vot favorable impulsen energia política en un o altre sentit. A cada nou vot guanyat una nova victòria pírrica al sac. I així fins quan?, que l’ha portat a guanyar les eleccions. L’antiindependentisme ha vist el partit taronja com l’opció més potent i l’anomenat vot útil ha causat furor. Jo alguna vegada també he posat en pràctica aquesta opció i he de confessar que, com a concepte, l’he trobat sempre una mica inquietant. Es tracta de votar algú que segurament no t’acaba de convèncer amb l’aspiració màxima que o bé no surti guanyadora una altra força política o bé fer-li el màxim mal possible.un pèl més d’aprofundiment per a explicar la victòria de Ciutadans. M’agradaria conèixer les motivacions autèntiques d’aquest èxit i sobretot les motivacions de les persones que els han proporcionat més d’un milió de vots. Les persones que han deixat de votar el PP per a votar-los a ells -n’hi ha moltíssimes- ho han fet perquè pensen que voten alguna cosa diferent?. I d’aquests moltíssims, molts d’ells han retirat el suport al PP. Això s’ha de celebrar brindant amb unes quantes ampolles de cava bo. El que m’agradaria entendre millor és, per exemple, per què aquests molts entre moltíssims han considerat que era molt millor votar Arrimadas de no pas Iceta. Pot ser que siguin anti-PSOE, que entenguin que el seguidisme de Pedro Sánchez al PP en tot el tema català hagi sigut escandalós. Però llavors votes Arrimadas/Rivera, més seguidistes que el més servil dels seguidistes? Potser sigui perquè és un partit nou, amb tot el pedigrí que això porta incorporat? Segur que és una explicació plausible per a molta gent.. Algun amic del Facebook –sobretot amics d’algun amic del Facebook- han volgut destacar el que a criteri seu són els valors polítics de la candidata de Ciutadans. Valors que els han portat a votar-la. Pot ser que Inés Arrimadas tingui carisma i valors oratoris però el carisma del cap de llista pot justificar per si sol el vot al seu partit? Em costa també d’entendre-ho. Votar Ciutadans és molt més que votar el seu cap visible. És votar, per exemple, el partit del personatge que apareix en aquest vídeo:, s’escandalitza de què el govern espanyol no manipulés els mitjans de comunicació internacionals per a tapar les garrotades que la Policia Nacional va clavar el passat 1 d’octubre.que apareix en aquest altre vídeo:, ple de mentides fastigoses, sobre l’escola catalana i el nostre model educatiu. Mentides i més mentides vomitades amb repugnant impunitat. Combatre l’independentisme és una opció totalment lícita, i tant, però votar Ciutadans vol dir votar un partit que propaga mentides i que vol carregar-se la immersió lingüística. Això ho saben les persones que els voten? Els sembla bé?

