Ronaldo acusa ara Hisenda de tractar-lo pitjor que Messi

Cristiano Ronaldo, en un partit amb el Reial Madrid Foto: Europa Press

Cristiano Ronaldo considera que Hisenda el tracta pitjor que a Messi, segons ha informat El Mundo , que aquest dimarts ja va publicar unes declaracions de la responsable de la Unitat Central de Coordinació d'Hisenda en matèria de Delicte Fiscal valorant si el portuguès hauria de ser a la presó.El davanter del Reial Madrid, que va declarar el passat 31 de juliol davant la magistrada titular del jutjat de primera instància i instrucció de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en qualitat d'investigat pel suposat frau de 14,7 milions d'euros, apunta que l'Agència Tributària li aplica criteris diferents i molt més perjudicials per a ell que als treballadors de Leo Messi.En un escrit presentat al jutjat, el portuguès compara el tracte i recorda que els contractes pels drets d'imatge de Messi són "pràcticament idèntics als de Cristiano Ronaldo", introduint així, per primera vegada, l'element de comparació amb el jugador argentí i atribuint a Hisenda la utilització de "mètodes clarament arbitraris i creatius", tal com recull el mateix mitjà.Ronaldo, a més, emfasitza la distinció que "Messi era resident a Espanya" i, per tant, "no podia aplicar el règim de treballadors desplaçats a Espanya de l'IRPF", com sí que es produeix en el seu cas. Per últim, afegeix que Messi "no podia optar per ser tractat com un no resident".

