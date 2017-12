La borrasca «Bruno» porta ventades de més de 90 km/h i nevades als 700 metres

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) ha emès una prealerta del pla Ventcat davant la previsió de ratxes de vent de més de 90 km/h aquesta propera matinada al Pirineu que avui dimecres s'estendran a comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Les ventades podrien afectar també amb menor intensitat les comarques de Girona i de la Catalunya Central.La borrasca "Bruno" també anirà acompanyada d'un descens generalitzat de les temperatures –fora de les zones afectades per boira- i nevades que poden baixar fins als 700 metres d'alçada a les comarques de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es poden acumular més de 10 centímetres a partir dels 900 metres i fins a 40-50 centímetres al vessant nord a partir dels 2.000 metres d'alçada. En aquest sector, a més, hi haurà torb. Paral·lelament, hi pot haver onades de 2,5 metres (maregassa) al litoral central.

