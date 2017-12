VÍDEO Els dos regidors de la CUP de Reus esperen que els detinguin: «Ja saben on som i on vivim»

Els dos regidors de la CUP de Reus que la jutge ha ordenat detenir Foto: CUP

Els dos regidors de la @cupnacional de Reus que han de ser detinguts per l'1-O reben el suport d'una cinquantena de persones davant les portes de l'Ajuntament https://t.co/fx31Idf9NH pic.twitter.com/9Qw88pvtdA — NacióDigital (@naciodigital) 27 de desembre de 2017

Els dos regidors de la @CUPReus es mantenen ferms i conseqüents amb la seva decisió de no declarar i esperen que vinguin els @mossos a detenir-los a l'Ajuntament perquè ells segueixen treballant. Reiteren que la justícia espanyola no els representa https://t.co/3iauTQdzhj pic.twitter.com/EG6NJd9w6f — NacióDigital (@naciodigital) 27 de desembre de 2017

La jutgessa de Reus ha ordenat que els dos regidors de la CUP acusats d'"incitació a l'odi" siguin detinguts i portats al jutjats demà dijous a les 9.00. Marta Llorens i Oriol Ciurana, que aquest matí han comparegut davant dels mitjans de comunicació, han decidit fer vida normal i anar treballar al consistori a l'espera d'una possible detenció: "Saben on som i on vivim", han declarat.La detenció arribarà després que els dos "cupaires" no fessin cas de les dues citacions judicials per anar a declarar per la macrocausa que hi ha oberta, en la qual també s'investiga l'alcalde de Reus, els portaveus del PDECat, Ara Reus, ERC i CUP, quatre bombers i dues persones vinculades amb un gimnàs de la capital del Baix Camp.A les 9 del matí els dos regidors han sortit del consistori reusenc per atendre els mitjans de comunicació. Els "cupaires" es mantenen ferms i conseqüents amb la seva decisió de no anar a declarar perquè "la justícia espanyola no ens representa". Ciurana afirma que l'estat espanyol "està organitzant tota la maquinària per reprimir-nos", violant el significat de la paraula "democràcia, convertint-la en una paraula repressiva".La portaveu del grup municipal de la CUP, Marta Llorens, ha defensat el dret d'expressió i de manifestació i ha recordat que "la repressió segueix, que anirà en augment i de llarga durada. La mateixa portaveu ha fet referència al fet que avui fa un any que es va ordenar detenir el regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, "per dir que per fer una truita s'han de trencar els ous".Ambdós regidors han assegurat que seguiran treballant durant tot el dia a l'Ajuntament mentre esperen que es faci efectiva la seva detenció aquest dimecres per la "millor policia que tenim, que no va vessar ni una gota de sang el dia 1-O". "Ja saben on som, on vivim i on treballem", sentencien.

