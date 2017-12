Junts per Catalunya no descarta investir Puigdemont per «via telemàtica»

No sé amb quina base dius tot això. Suposo que amb cap. En qualsevol cas, gràcies a les urnes ja sabem que ERC és la tercera força política de Catalunya (si no fos per les urnes, sino per les enquestes, us creuríeu que sou la primera). Una mica d'humilitat, que diria que la història no us deixarà pas tan bé com us penseu.