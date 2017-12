Espanya es compromet a augmentar un 80% la despesa militar

La ministra de Defensa amb un grup de militars i una bateria de míssils Patriot. Foto: Ministeri de Defensa

Espanya s'ha compromès amb l'OTAN a augmentar un 80% la despesa militar fins a l'any 2024, segons ha avançat El País . D'aquesta manera, els fons destinats a defensa acabaran sent de 18.000 milions anuals, una xifra que suposarà entre l'1,5 i l'1,6% del PIB –l'objectiu dels estats membres de l'OTAN era arribar al 2%-.El govern espanyol s'ha compromès a augmentar un 80% l'actual despesa militar en un 80% en vuit anys. Aquest objectiu figura a la carta que el Ministeri de Defensa ha enviat al secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg. L'espectacular increment de despesa militar, tanmateix, no servirà per complir amb l'objectiu de la cimera de Gal·les del 2014 que va fixar que els estats membres de l'aliança atlàntic haurien de gastar un 2% del PIB.En el cas de l'estat espanyol, actualment destina un 0,92% del PIB a despesa militar, només per davant de Bèlgica i Luxemburg. Amb l'increment del 80% espera gastar 18.000 milions d'euros el 2024, una xifra que se situarà entre l'1,5 i l'1,6%. Actualment, dels membres de l'OTAN només els Estats Units, el Regne Unit, Grècia, Estònia i Polònia superen el 2%.

