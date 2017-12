que a l'emblema de C's (el cor aquell que fan servir amb les tres banderes), la bandera catalana hi era només per quedar bé.



Només han trigat cinc dies després del fracàs a les eleccions, a posar-se a flirtejar amb la idea de la secesió d'una part de Catalunya.



Això demostra que en realitat Catalunya no els importa.



La bandera de la UE que duen a l'emblema també hi és per quedar bé. Si per poder garantir la unitat de l'estat, Espanya hagués de sortir de la UE, els de C's hi donarien suport.



A l'emblema de C's hi hauria d'haver la bandera espanyola i prou.



Algú que veritablement se sentís català i s'estimés Catalunya mai no plantejaria la possibilitat d'una secessió d'una part del territori català.