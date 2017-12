VÍDEO Estelades i llaços grocs al Palau de la Música per reclamar la llibertat dels presos

No recordo cap concert de Sant Esteve acabant amb els Segadors i crits de Llibertat, Independència.. els fruits de l'1 d'octubre i del 155 del PPSOE seran abundosos...i irreversibles! pic.twitter.com/plMxzNXgvx — Francesc Grané (@francescgrane) December 26, 2017

Si l'any passat es va cantar 'Els Segadors' de forma espontània al final del tradicional concert de Sant Esteve al Palau de la Música, aquest any s'ha incorporat per primera vegada l'himne de Catalunya en els bisos del repertori. De fet, el final del concert s'han pogut escoltar crits a favor de la independència de Catalunya i de la llibertat dels presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, al temps que s'han pogut veure moltes estelades. I tot això en el tradicional concert dels cors de l'Orfeó Català, al qual s'hi ha sumat el Cor de Cambra del Palau.El leitmotiv d'enguany ha estat la cançó Fum, fum, fum i se n'han interpretat tres versions adaptades pel músic Albert Guinovart, que també ha estrenat la nova nadala 'Mira'ns i prou' amb text del poeta Narcís Comadira. Tant Guinovart com Comadira són artistes convidats del Palau aquesta temporada. El director general del Palau de la Música, Joan Oller, ha assegurat que és un concert que vol emocionar a la gent que hi assisteix i ha destacat que aquesta edició ha estat molt vinculada a la figura d'Albert Guinovart. "És un concert tradicional amb innovació", ha dit en declaracions a l'ACN.La vetllada ha començat i ha acabat, sense comptar amb els bisos, amb el 'Gloria' de John Rutter, amb el primer moviment cantat per tots els cors al principi del concert, i amb el tercer moviment al final, amb l'Orfeó Català, Cor de Cambra, cors Jove, de Noies i Infantil, dirigits per Simon Halsey.De la primera part ha destacat l'actuació conjunta, per primera vegada, del Cor Infantil i el Cor de Cambra amb la primera versió de Guinovart de 'Fum, fum, fum'. Aquesta part ha acabat amb l'actuació novament de tots els cors amb la nadala 'El dimoni escuat', amb arranjaments de Guinovart, sota la direcció de Halsey. Un interludi musical de Guinovart, amb la melodia del 'Fum, fum, fum' com a base d'un popurri de nadales ha iniciat la segona part. L'Escola Coral (cors Jove, de Noies, Infantil, Mitjans i Petits), dirigida per Esteve Nabona, ha protagonitzat l'estrena de 'Mira'ns i prou' del mateix compositor, amb text de Comadira. De fet, Oller ha dit que aquest és un dels moments més especials de l'edició d'enguany. També ha destacat aquest 2017 la tercera versió del 'Fum, fum, fum' amb tots els cors.A l'apartat de bisos, no hi ha faltat 'El noi de la mare' i 'El cant de la Senyera', que han cantat tots els cors. I, com s'ha assenyalat, s'ha interpretat 'Els Segadors' (amb arranjaments de Joaquim Badia) i un fragment de 'Considering Matthew Shepard' de Craig Hella Jonhson, que també han cantat tots els cors. "Aquest any hem volgut que el fet musical sigui realment més central, mentre que altres anys la música convivia amb un fil conductor i un argument. Enguany el fil conductor ve per la pròpia música", ha apuntat Oller.Com ha explicat el Palau de la Música, el Concert de Sant Esteve, que se celebra des de l’any 1913, és una de les fites anuals més importants del Palau i un dels concerts nadalencs amb més tradició d’Europa. En aquests 104 anys d'història, el concert només es va deixar de fer en diverses ocasions, per circumstàncies excepcionals com la Guerra Civil, la primera postguerra, la gran nevada del 1962 o la reestructuració del cor.

