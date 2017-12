El PP carrega contra Cs per negar-se a intentar formar govern

Hay muchas cosas pendientes de hablar en Cataluña, el gobierno y la Mesa del Parlamento cuyo papel será clave, determinante. Resulta sorprendente que Cs hay cedido la iniciativa a los independentistas. Alergia a gobernar y decidir se llama. @PPopular — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) December 26, 2017

La direcció nacional del PP ha tornat a carregar contra Ciutadans per cedir la iniciativa al bloc independentista i no intentar formar govern després del 21-D malgrat haver guanyat les eleccions. "Al·lèrgia a governar i a decidir, es diu", ha etzibat el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo a través de Twitter, després que el partit que lidera Albert Rivera hagi confirmat que no té cap intenció de negociar una investidura.Maillo ha assegurat que hi ha "moltes coses pendents per parlar a Catalunya, no només la formació d'un govern sinó també la composició de la mesa del Parlament" que considera que tindrà "un paper clau i determinant" durant la pròxima legislatura. És per això que el dirigent popular ha qualificat de "sorprenent" que Cs i la seva cap de llista, Inés Arrimadas, hagi cedit la iniciativa a Junts per Catalunya i ERC.El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha reiterat aquest dimarts que la seva formació no iniciaria converses per formar govern a Catalunya perquè "el bloc constitucionalista no té majoria". En declaracions a la Cadena Ser, Villegas ha manifestat: "No entrarem en converses ni amb ERC ni amb Puigdemont i els que ens agradaria que ens donessin suport que són el PP i el PSC, sumem el que sumem i per això estarem a veure si hi ha altres partits tenen major per governar o no".

