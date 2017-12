El sistema electoral perjudica Cs i la majoria silenciosa és unionista: dades per parar els peus al teu cunyat

Es molt senzill. Ells bo se senten obrers ni altres mandangues. Ells son " españole ". Ciudadanos els hi ha venut la moto de que si no els voten els faran fora de Catalunya. I no s ' han donat compte que només han votat tornar a lo mateix per el que van venir. O sigui que els contractin per un dia i si no estic content no et contracto mes. O sigui el sistema caciquil que es vol implantar a Catalunya ara. Ara per el comentari de l ' article. Amb les tauletes i altres tonteries que hi han ara , poc es comuniquen els familiars entre ells.