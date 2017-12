Una coral regala nadales a pacients ingressats a la clínica Teknon

21:39 «La imatge que ens han volgut ficar al cap sobre Catalunya és falsa i tendenciosa». Beatriz Talegón, exsecretaria general de la Unió Internacional de les Juventuts Socialistes, surt en defensa de la ciutadania catalana i planteja, com a propòsit per Nadal, no informar-se sobre el procés a través dels mitjans de sempre.

20:13 ANÀLISI La CUP i el cost de mantenir l'essència: quan el relleu de candidats condiciona els resultats. L'esquerra independentista defensa l'ADN d'un partit minoritari, que s'allunya de la verticalitat i pren les decisions en assemblea. Ho explica Aida Morales.

19:52 El PP aplaudeix el paper d'un «gran rei per a un gran país» davant el «xantatge» independentista. El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, lamenta que en la nit de Nadal a Catalunya es parlés "massa" de política i de fractura.



19:18 La cantada de la Foguera de Nadal de Vic comença amb un record als presos i exiliats catalans https://t.co/2uX4PVkl51 pic.twitter.com/DpuTvfWwmA — NacióDigital (@naciodigital) 25 de desembre de 2017

18:26 OPINIÓ «Resposta a Felip VI», la carta de rèplica de Gabriel Rufián al rei d'Espanya després del discurs de Nadal, en un article a NacióDigital.

16:36 «Hi ha quatre famílies fracturades»: el fulminant missatge de Jordi Sànchez des de la presó. L'expresident de l'ANC i número dos de Junts per Catalunya s'expressa des de Soto del Real i envia "una abraçada i un petó molt fort" per Nadal a la seva família i amics.

15:37 El procés català i la brutalitat policial de l'1-O, en el recull fotogràfic del 2017 de «Bloomberg». La prestigiosa agència de notícies recupera "les 100 millors fotos" de l'any fetes pels seus fotògrafs.



13:48 El PSOE lloa el discurs de Felip VI i aposta per «la concòrdia i la lleialtat». El secretari d'organització del partit, José Luís Ábalos, afirma que Catalunya "es mereix" un Govern "preocupat i ocupat pels problemes dels catalans".

13:22 El «vergonyós» menú dels policies espanyols desplaçats a Catalunya. Centenars d'agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional passen les festes de Nadal en els vaixells.

12:17 Puigdemont denuncia que Catalunya viu un «estat de persecució d'idees democràtiques». Les forces sobiranistes lamenten que els presos polítics i exiliats no puguin passar el Nadal a casa, critiquen el discurs de Felip VI i reclamen la fi de la repressió estatal. La crònica de l'homenatge a Francesc Macià, en el 84è aniversari de la seva mort, per Roger Tugas.



11:35 Tardà, implacable amb Borrell: «Ha quedat retrat per sempre més». El diputat d'ERC al Congrés carrega amb força contra Borrell per un article en què l'exdirigent socialista demana "evitar la divisió" a Catalunya.

11:07 El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, recorda que Catalunya és un "país que porta segles lluitant" i, pel que fa al discurs de Felip VI, reconeix que no el va escoltar, però que, pel que ha llegit, "no sembla que auguri una sortida negociada i neta del procés".

10:59 Marta Pascal (PDECat) assegura que "el somni" d'una Catalunya lliure és "a tocar" i, després del resultat electoral de dijous, encara "més a prop", i s'ha fet seu el desig d'una Catalunya "políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa". Informa Roger Tugas.

10:40 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, destaca que Macià va aconseguir "acostar el catalanisme a totes les classes populars" del país i reclama a l'Estat l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i "reprendre la normalitat democràtica". Ho explica, des del cementiri de Montjuïc, Roger Tugas.

10:39 El primer tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, demana a Rajoy que "rectifiqui i obri una etapa de diàleg" i lamenta que Felip VI no virés el fons del discurs del 3-O: "Cada cop que l'escolto, penso més que la manera moderna de govern i a l'alçada del moment és la república".

10:39 Albert Rivera: "El discurs del rei ens representa: orgullosos de la nostra democràcia". El president de Ciutadans ha afirmat estar orgullós de la democràcia a l'Estat, d'allò que s'ha fet de manera conjunta i del que uneix, però amb la mirada posada a "l'ambició d'un futur millor" per a una Espanya "moderna, diversa i unida".

10:27 Gabriel Rufián, per carta a Oriol Junqueras: «Mirarem sense por als ulls a aquells que t'han deixat sense els teus fills aquests dies». El diputat d'ERC al Congrés ha escrit unes línies plenes de records per al vicepresident de la Generalitat, empresonat a Estremera.

10:05 Carme Forcadell recorda que Macià va defensar que "les repressions són el millor estimulant per a la llibertat" de Catalunya i afirma que respecta les opinions de Felip VI igual que espera que ell "respecti les expressades el 21-D". Tot i això, evita valorar si voldria seguir presidint el Parlament en la nova legislatura, com pretendria JxCat.

10:03 Els consellers Jordi Turull i Josep Rull fan una ofrena a Macià en nom de Carles Puigdemont i llegeixen una carta del president exiliat en què recorda el "coratge, honestedat i fidelitat" del president català de la Segona República, ha reclamat l'alliberament dels presos i que freni l"'estat de persecució d'idees legítimes, democràtiques i no violentes". Informa Roger Tugas.

10:02 Alfred Bosch (ERC) reclama a l'Estat que "renunciï a la unilateralitat de la violència, de les porres, de suspendre governs legítims i de posar gent a la presó per les seves idees" i que respecti "el mandat de les urnes".

09:50 Antoni Castellà (Demòcrates) ha defensat, després de l'ofrena a Macià, que "la restitució del Govern ha de ser immediata", però ha rebutjat per ara parlar d'alternatives a un retorn de Puigdemont com a president. A diferència de Ponsatí, però, ha asseverat que el referèndum de l'1-O ja va atorgar el mandat de la independència i que la composició del nou Parlament l'ha ratificat. Ho explica Roger Tugas.

09:45 Junts per Catalunya ha estat la primera força a fer una ofrena a la tomba de Francesc Macià, en el 84è aniversari de la seva mort, i ho ha fet per separat del PDCat. El portaveu de la candidatura de Carles Puigdemont, Eduard Pujol, ha criticat el missatge de Felip VI, a qui ha definit com "el rei del 155". Infoma Roger Tugas.

09:34 PERFIL Carles Puigdemont, el president salvat per la campanya; per Oriol March. El cap de cartell de Junts per Catalunya, amb només un mes i mig de campanya, ha aconseguit superar ERC en la pugna per l'hegemonia independentista al Parlament. Es disposa a passar el Nadal fora de Catalunya a l'espera de si pot abordar la investidura amb garanties.

07:44 VÍDEO La versió alternativa del discurs de Felip VI: «Ho superarem, però sense Catalunya». Violència policial, accions de l'extrema dreta i música patriòtica en un vídeo que ha revolucionat la xarxa.

21:09 Felip VI demana a l'independentisme renunciar a la República per preservar la convivència. Obvia el resultat del 21-D, no afluixa ni rectifica i sosté que reprendre el procés generarà "discòrdia, incertesa, desànim i empobriment" primer "deteriorant" i després fent "inviable" el clima social. En un discurs complaent evita avalar reformes de fons i marca límits a idees que no es poden "imposar" unilateralment enfront "els drets dels altres”. Per Ferran Casas.

20:08 L'independentisme suma un 54,15% del vot exterior. La participació s'enfila fins a l'11,94%, un 4,4% més que en les eleccions al Parlament del 2015.

18:40 Oriol Junqueras reivindica l'aportació d'ERC al vot de l'àrea metropolitana. El vicepresident empresonat a Estremera envia una carta a El Periódico per felicitar el Nadal amb un fort record per a la seva família.

16:17 ANC i Òmnium eviten entrar en la polèmica sobre la investidura. Reclamen la fi del 155 i la llibertat dels presos. Creuen que el resultat del 21-D és una "esmena a la totalitat" a l'actuació del govern espanyol.

14:47 ÚLTIMA HORA El PP pren un escó de Ciutadans a Tarragona gràcies al vot exterior. La formació d'Arrimadas passarà de tenir 37 a 36 escons i la d'Albiol, de 3 a 4.

13:33 Boya creu que Cs ha guanyat en alguns barris perquè els «comuns» estaven preocupats per «frenar la república». L'exdiputada de la CUP creu que la candidatura de Domènech hauria d'haver construït "aliances socials republicanes des de baix" i insta a esmenar-ho.

10:35 Jordi Cuixart demana «actuar amb més generositat i sentit d'estat que mai». El president d'Òmnium apunta en una carta des de la presó "no defallir en els grans consensos de país" després del 21-D.

10:23 Eduard Pujol crida a revocar «l'aberració del 155» abans del retorn de Puigdemont. El portaveu de Junts per Catalunya considera que el 21-D era "o Puigdemont o Rajoy" i el resultat ha estat "34 a 3”.

09:57 ANÀLISI Independentisme immune a la participació; per Pau Vall. «Sembla que l’increment de la participació ha beneficiat clarament Cs en detriment de PSC i PP i no ha tingut un efecte clar sobre cap dels partits del sobiranisme», apunta l'expert. ANÀLISI Independentisme immune a la participació; per @pau_vall, sobre com ha afectat l'alta participació a cada formació el 21-D https://t.co/nGUOv95MI2 pic.twitter.com/8h0FBwgkPB — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de desembre de 2017

09:57 ANÀLISI Per què Arrimadas no té raó quan es queixa del sistema electoral català. Cs va obtenir els escons més "barats" a Barcelona, Girona i Tarragona i amb circumscripció única o proporcionalitat total en perdria dos. Els perjudicats ho són per quedar fora en dues o tres demarcacions i no pels programes o la implantació: el PP, la CUP i els "comuns”. Per Marc Guinjoan.

08:30 LA VEU DE NACIÓ «El mite caigut», l'article de Karma Peiró sobre la participació del 21-D i la majoria independentista.

20:44 EXCLUSIVA ERC plantejarà que Junqueras sigui president si Puigdemont no pot tornar. Els republicans i la llista del president negociaran a partir de Sant Esteve la restitució "equilibrada" del govern legítim. Junts per Catalunya insisteix que no té pla B, tot i que sectors de la candidatura promouen Jordi Sànchez si Puigdemont es queda a Bèlgica. Ho expliquen Oriol March i Roger Tugas.

18:40 Puigdemont diu que és a Brussel·les per defensar el mandat de les urnes. El cap de llista de JxCat afirma que des de la presó no podria fer-ho. Des de la capital de Bèlgica destaca que diu Felip VI té l'oportunitat de rectificar en el seu missatge de Nadal.

18:38 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha visitat Oriol Junqueras a la presó d'Estremera aquest dissabte. En la trobada han avaluat els resultats del 21-D i també han parlat de les negociacions per a la investidura, que començarien a partir del 27 de desembre.

18:38 ANÀLISI El revés del 21-D també erosiona Colau: els perills de la desfeta dels «comuns» a Barcelona. La coalició Catalunya en Comú-Podem queda cinquena a Barcelona, i no aconsegueix rendibilitzar l'expulsió dels socialistes del govern municipal pel 155. Ciutadans s'imposa en set dels deu districtes i la meitat dels 73 barris, mentre que ERC i Junts per Catalunya es reparteixen la victòria a la resta. Per Jordi Bes.

15:29 L'advocat de Puigdemont descarta que pugui ser investit des de Brussel·les. Alerta que si el president de la Generalitat torna a Catalunya pot ser detingut i apunta que cal valorar si "paga la pena" acabar a la presó.

12:50 El PP denuncia l'ABC per la portada d'Arrimadas durant el dia de reflexió. Els populars han presentat l'escrit davant la Junta Electoral i ha remès una acusació a la Fiscalia "per si pogués ser constitutiva de delicte".

11:54 Artadi descarta ser presidenta de la Generalitat: «les opcions passen per Puigdemont». Des de Brussel·les ha afirmat que no hi ha hagut cap contacte amb la Moncloa després del 21-D.

09:54 ANÀLISI Albiol intentarà gestionar el rol residual del PP al Parlament. La gestió de l'1-O i l'aplicació del 155 passa factura al partit de govern a l'Estat i el situa prop de la desaparició. Ho explica Isaac Meler.

09:53 ANÀLISI La CUP fa autocrítica: es recepta més implicació al «pinyol» del procés després de la patacada. Els cupaires lamenten que se’ls exigeixi però se'ls exclogui de reunions clau per no ser al Govern i apunten que el distanciament els ha passat factura. Ho explica Aida Morales.

22:27 ANÀLISI Així han afectat les enquestes als resultats del 21-D. Per Marc Guinjoan.

22:07 Alemanya reconeix la victòria independentista i reitera la necessitat de diàleg entre Catalunya i Espanya. El govern d'Angela Merkel insta Mariano Rajoy a explorar totes les possibilitats de diàleg per rebaixar la tensió.