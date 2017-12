Puigdemont denuncia que Catalunya viu un «estat de persecució d'idees democràtiques»

▶️ El conseller @jorditurull llegeix una carta del president @KRLS a l'homenatge al president Macià: "Som els continuadors d'una llarga cadena d'esforços i sacrificis per restaurar, mantenir i defensar les nostres institucions" pic.twitter.com/97C0gZKiOJ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 25 de desembre de 2017

Secretaris generals i altres alts càrrecs del Govern han fet també un homenatge a Macià en nom de l'executiu intervingut. Foto: Roger Tugas

Alfred Bosch, després de l'homenatge a Macià, en nom d'ERC. Foto: Roger Tugas

Agustí Alcoberro, fent un discurs des de la tomba de Francesc Macià. Foto: Roger Tugas

L'homenatge a Francesc Macià en el 84è aniversari de la seva mort ha estat marcat per les absències de dirigents habituals en aquesta cita, com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, exiliat, el vicepresident, Oriol Junqueras, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, o el vicepresident de l'ANC, Jordi Sànchez. Tots els parlaments els han recordat, així com a l'estat de suspensió de l'autonomia que viu Catalunya o a un discurs de Felip VI que, malgrat el canvi de to, mantenia el mateix fons que el de l'1-O.Així, malgrat no poder-hi ser, els consellers Josep Rull i Jordi Turull han fet una ofrena en nom de Puigdemont i han llegit una carta seva en què denuncia que Catalunya viu "un estat de persecució d'idees legítimes, democràtiques i no violentes" i ha denunciat que Junqueras i el conseller Joaquim Forn estiguin empresonats per "defensar unes idees avalades pel Parlament", així com altres membres del Govern com ell mateix estan exiliats i els dos "Jordis" també entre reixes. Així mateix, ha recordat el "coratge, honestedat i fidelitat al poble de Catalunya" de Macià i el fet que també va haver-se d'exiliar per defensar-ne la llibertat.Igualment, a presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afegit que, després de l'exili, Macià "va continuar lluitant i perseverant" i ha apuntat que el president català durant la Segona República va defensar que "les repressions són el millor estimulant per a la llibertat" de Catalunya. Així mateix, ha defensat la fi dels empresonaments i exilis i, preguntada pel discurs de Felip VI, ha afirmat expressar "totes les idees", també les seves, mentre que espera que el rei "respecti les expressades el 21-D". Sobre si voldria seguir presidint el Parlament en la nova legislatura, s'ha limitat a dir que és "una decisió personal" que prendrà "quan sigui el moment".Al seu torn, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha denunciat els empresonaments polítics i ha subratllat que qui els ha impulsat, el PP, "ha fracassat en aquestes eleccions", motiu pel qual ha demanat a Mariano Rajoy que "rectifiqui i obri una etapa de diàleg" que comenci amb la restitució de l'autogovern. Quant a Felip VI, ha admès un "canvi de to", però no de fons i ha lamentat que no va tenir "ni una sola paraula per resoldre la situació a Catalunya". "Cada cop que l'escolto, penso més que la manera moderna de govern i a l'alçada del moment és la república", ha afegit.Pel que fa als partits, ha obert la jornada el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que ha fet l'ofrena per separat del PDECat. Sobre el discurs reial, ha apuntat que no voldria quedar-se amb el to més suau, sinó en què "va tornar a ser el rei del 155" i que es va sentir "més còmode apel·lant a la repressió de l'1-O que a la voluntat popular expressada dijous [en les eleccions]".Així mateix, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha lamentat que aquest any "el 130è president de la Generalitat no ha pogut venir a honrar la memòria del 130è" i ha cridat a "perseverar en l'esperit de llibertat", ja que "el somni" de la independència és "a tocar" i "més a prop" des de dijous. "Volem una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa", ha afirmat, fent-se seva la proclama de Macià, així com ha desitjat que tots els dirigents empresonats i exiliats puguin tornar aviat a casa.Al seu torn, el líder d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha lamentat que hi ha "bones persones que no han passat el Nadal a casa" i ha afirmat que "el regne d'Espanya ha de renunciar a la unilateralitat de la violència, de les porres, de suspendre governs legítims i de posar gent a la presó per les seves idees". Per això, ha demanat al rei que "respecti el mandat de les urnes" i no ha volgut entrar en valorar les converses per fer Govern ni les afirmacions de la consellera Clara Ponsatí conforme no es pot ratificar la independència, en no haver assolit el 50% de vots: "Caldrà demanar-li a ella pel contingut de les declaracions".Igualment, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha celebrat que, malgrat totes les dificultats per fer campanya, la ciutadania "ha donat majoria a les forces lleials a la República", motiu pel qual "la restitució del Govern ha de ser immediata" i obrir un marc de pactes "per fer efectiva la República", ja que "no hi ha cap altra drecera". Així mateix, ha reclamat a Felip VI que també assumeixi el mandat democràtic i ha declinat opinar sobre si Junqueras hauria de ser president en cas que Puigdemont no pogués tornar, com planteja ERC , per "no avançar esdeveniments" i confia que l'exili acabi aviat. Quant a Ponsatí, li ha recordat que "el referèndum va ser l'1-O" i les eleccions són parlamentàries, motiu pel qual no cal el 50% dels vots per tenir un mandat.En aquesta línia, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha assegurat que el resultat del 21-D "és molt evident i la majoria independentista al Parlament és claríssima" i, tot i admetre que no va escoltar el discurs de Felip VI, ha opinat irònicament -pel que ha vist- que "no sembla que auguri una sortida negociada i neta del procés". En un discurs des de la tomba de Macià, ha subratllat que Catalunya és "un país que porta segles lluitant" i, citant l'expresident, ha asseverat: "Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer".Finalment, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que Macià va aconseguir "acostar el catalanisme a totes les classes populars" del país i ha reclamat l'alliberament dels presos polítics "i reprendre la normalitat política". Així mateix, tot i el canvi de to de Felip VI, ha afirmat que no percep cap voluntat de canvi "mentre no s'hagi restablert la normalitat democràtica". No ha volgut entrar en les negociacions per fer Govern i ha instat a "avançar i seguir construint el país, que és molt plural".En canvi, el secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha destacat en roda de premsaque Felip VI advocava per una "construcció del futur sense temor del present". Sobre la qüestió catalana, ha afirmat que Catalunya "es mereix" un Govern "preocupat i ocupat pels problemes dels catalans", i en aquest sentit ha indicat que el PSOE seguirà apostant "per la convivència, pel diàleg, per la concòrdia, pel respecte a la legalitat i per la lleialtat". "Volem una Catalunya a Espanya i a Europa. Una Espanya també oberta, moderna i inclusiva. Ens hi dedicarem a través de les reformes que siguin necessàries per assegurar aquest marc de convivència", ha afegit.Igualment, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha coincidit amb el monarca en què "ni l'immobilisme ni el conformisme" són una opció "en aquests moments per al projecte comú espanyol" i ha coincidit que Espanya "necessita un nou impuls de reformes i de modernització". Sobre Catalunya, el secretari general dels taronges ha considerat "fonamental" que tothom entengui que les normes "es poden canviar" però que ningú se les pot "saltar". "És fonamental que tots juguem en els marcs legals de convivència que ens hem donat", ha afirmat Villegas, que ha considerat "impossible" que les institucions funcionin si els que hi són representats no respecten les regles del joc. "Esperem que els que han marxat del respecte a les normes tornin i es pugui iniciar una nova etapa a partir d'aquesta rectificació", ha desitjat.Més crític ha estat el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que ha afirmat des del Twitter que Felip VI ha canviat el to del 3 d'octubre però que "abraça l'argumentari del PP". "La crisi va passar, a Catalunya tot arreglat i la corrupció és un fenomen meteorològic sense cares ni noms", ha ironitzat, i assegura que l'Estat "no necessita reis" sinó "serveis públics de qualitat, treball digne i diàleg". De la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha lamentat a la mateixa xarxa social que el monarca hagi estat "incapaç" de reconèixer el "fracàs" del seu full de ruta a Catalunya i insisteix, com Iglesias, que abraça els arguments del partit de Rajoy.

