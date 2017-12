Nadal, una tradició amb moltes versions

El dia de Nadal és festiu a molts indrets del món. Aquesta celebració és una de les més populars del planeta, però la tradició es viu de manera diferent en diversos indrets. Tot i que la immensa oferta comercial que es munta durant les festes acabi per unificar-ho tot, el cert és que les diferències entre països són evidents. Aquests en són alguns exemples.El País Basc té una peculiar manera de celebrar el dia de Nadal. El 25 de desembre no s'hi veu cap tió ni tampoc el Pare Noel, perquè el protagonista de la festa es diu Olentzero, un carboner mitològic que porta els regals a les llars basques. La hipòtesi més estesa és que l'origen d'aquest personatge és anterior a la cristianització del País Basc, per tant, arrelat a les antigues festes del solstici d'hivern, encara que amb els anys s'ha anat convertint en una figura equiparable al Pare Noel.. Es diu que és al nord d'aquest país, en una regió anomenada Korvatunturi, a Lapònia, on viu el Pare Noel, anomenat també Santa Claus. Existeix fins i tot un gran parc temàtic, "Terra de Nadal", on es pot veure la seva llar. Com en la resta del món, els finlandesos decoren les seves cases amb arbres, llums i garlandes la nit del 24 de desembre, dia que el celebren amb un gran àpat. L'endemà, però, la festa és molt més moderada, i tradicionalment aquest sempre ha estat un dia de devoció en el qual l'única activitat és concórrer a l'església.. Rússia és un país majoritàriament laic, per la qual cosa la festa principal es la d'Any Nou, que se celebra a la nit del 31 de desembre a l'1 de gener. Tot i això, molta gent celebra també el Nadal. Els catòlics ho fan a la manera occidental el 25 de desembre, mentre que els ortodoxos el celebren el 7 de gener d'acord amb el calendari julià, instaurat per Juli Cèsar l'any 47 abans de Crist. A Rússia també hi ha un personatge encarregat dels regals, el Ded Moroz. Tot i aquest nom, més propi d'un grup de Heavy Metal, aquesta figura és com un Pare Noel que es pot traduir com "l'avi fred".Amèrica és el regne del show, i per Nadal se'n fa, i molt. Més enllà però del negoci, hi ha tradicions que ens han quedat a la retina gràcies - o per culpa- de les pel·lícules de Hollywood on la trama passa en un context nadalenc. Els mitjons a les xemeneies n'és una d'elles. Cada membre de la família en té un de personalitzat amb el seu nom, que el Pare Noel omplirà la nit de Nadal amb caramels o, directament, grans regals. A part del barbut, també hi ha un personatge típic que es posa en moltes llars amb l'objectiu que els nens es portin bé. The elf on the shelf, el follet a l'estanteria, una figureta vestida de vermell que controla durant les festes que els més petits de la casa no facin maleses.. El Nadal a Japó també té les seves peculiaritats. Una de les més característiques és la del pastís de Nadal, el qual no pot faltar en les celebracions de la nit del dia 24. Es tradició que els japonesos mengin un pastís recobert de nata amb maduixes i xocolata. Gens especial, però molt significatiu de les festes. Al país del sol ixent també tenen el seu particular Pare Noel. Es diu Hoteiosho, que s'il·lustra també com un ancià bondadós que carrega un sac enorme de regals. La tradició diu que té ulls rere el cap.. La tradició jueva no celebra el Nadal, però a principis de desembre es fa el Januca, o festa de les llums, una festivitat que té lloc en l'àmbit familiar en la qual els nens reben regals. La principal diferència entre el cristianisme i el judaisme és que els jueus encara estan esperant l'arribada del Messies. Es considera que Jesucrist és només un profeta i no l'autèntic fill de Déu, per això, el dia 25 no hi ha res a celebrar. El cas d'Israel és peculiar, perquè té una gran població de musulmans àrabs que no celebren el Nadal, però al mateix temps és el país que rep el major nombre de turistes cristians interessats a visitar llocs Sagrats com Betlem, Natzaret i Jerusalem.Els australians solen tenir el seu sopar de Nadal al migdia en una platja local, Bondi Beach de Sidney. La perifèria oriental atreu milers de persones en el dia de Nadal. Altres famílies gaudeixen del seu dia amb un pícnic. A l'altra punta del món és estiu, per la qual cosa, el Nadal es celebra amb banyador i amb l'abric a l'armari.A Sud-àfrica el Nadal és festa oficial. Tot i la distància, al país es mantenen algunes tradicions europees i americanes. Es col·loquen arbres de Nadal a les llars, es fan esclatar petards i als nens se'ls deixen regals dins dels mitjons, com als Estats Units. El personatge que porta els presents és el Pare Noel, i és costum menjar pastís de carn, gall dindi rostit o es fa una barbacoa en l'exterior. De postres, es menja púding.

