Receptes fàcils i ràpides per fer aquest Nadal

Us agrada el torró de xocolata?Us sorprendrà com n'és de fàcil fer-ho a casa150 gr. de xocolata fondant150 gr. de xocolata amb llet20 gr. de mantega de cacau100 gr. d'ametlla marcona crua25 cc. de whiskyEncenalls de xocolata per adornarPoseu esteses les ametlles en una safata, torrar-les al forn preescalfat fins que adquireixin un lleuger color palla, amb 5 minuts a 180º serà gairebé suficient, remoure-les de tant en tant, apagueu el forn i deixar-5 minuts més.Trossegeu les xocolates, es poden fondre al bany maria o bé al microones, en ambdós casos foc o potència suau i remoure per obtenir una massa fina i sense gens de grumolls.Afegiu la mantega de cacau, cal dissoldre-la i integrar-la bé.Abocar el licor i remenar fins que quedi una massa ben llisa.Folreu un motlle de torró amb paper de forn, ompliu la meitat d'aquest motlle amb la barreja de xocolata, repartiu les ametlles i acabeu d'omplir amb la xocolata.Si es desitja es poden posar encenalls de xocolata a sobre.Refrigerar un parell d'hores o fins que quedi dur.NOTA Si no teniu mantega de cacau es pot substituir per mantega.** Es pot posar entre 25cc i 50cc. de licor, més seria massa gust.** Evidentment els nens es deuen abstenir ja que el licor no s'ha evaporat al no tenir cocció.** Si es fon la xocolata al microones s'ha d'emprar un recipient que no sigui de metall, i amb compte que no se us cremi, ho fa de seguida, així que a intervals de mig minut ho aneu remenant.Sí, sé que tots tenim els nostres plats tradicionals, però sempre va bé aportar coses noves, al menys algun aperitiu o les postres.Us deixo una proposta per el dia de Nadal.Es pot fer la sopa tradicional de galets, la receta d’ Un bon brou (aquí) ** També podeu fer el típic Tronc de Nadal farcit de crema de castanyes (aquí) ** Ja veieu que per les postres hi ha diversos plats, és perquè els compartiu amb el cafè i la sobretaula que sempre s'allarga.En aquestes festes les sobretaules s'allarguen, us deixo unes delícies dolces per posar juntament amb els torrons.100 gr. de perles de xocolata1 cullerada de mel8 orellanes100 gr. d'ametlles picadesEn un recipient poseu les perles de xocolata i la mel, escalfeu-ho al microones mig minut, remeneu bé fins que es barregin els ingredients i quedi una massa fina.Afegiu les orellanes picadetes i les ametlles trossejades. Barregeu.En una safata amb paper d'enfornar aneu formant piles de xocolata amb una cullereta i deixeu que es solidifiquen.La xocolata pot ser tipus postres o fondant.** La cullerada de mel que no sigui molt plena.** Les orellanes, 6-8 al vostre gust** Les ametlles ben picades, no triturades.** Es poden posar les porcions de xocolata dins motlles arrissats de paper per presentar-los després a la taula.** És aconsellable no deixar la xocolata per solidificar dins de la nevera, millor en un lloc fresc però no fred.Quan arriba el dia de Reis tots ja estem una mica cansats de tant menjar, descontrol d'horaris, de festa, ... però aquest dia també el tenim de celebrar, no perdonem res!150 + 350 gr de farina de força30 gr. de llevat premsat fresc130 cc de llet10 gr de sal100 gr de sucre110 gr de mantega pomada3 + 1 ous30 cc d'aigua de taronginaPell ratllada de mitja taronjaFruites confitadesEscalfeu una mica la llet, desfeu el llevat, afegiu 150 gr de farina, barregeu, tapeu i deixeu reposar uns 20 minuts.Amb la resta de la farina, la sal, la mantega, el sucre, 3 ous, l'aigua de flor de taronger i la ratlladura, feu una massa, a la qual s'incorpora la barreja del llevat, pasteu bé fins a aconseguir que sigui llisa i que no s'enganxi al recipient en què es treballa i a les mans.Formeu una bola, tapeu amb un drap o amb film i deixeu que reposi en lloc càlid i sense corrents una hora o fins que dobli el seu volum.Torneu a pastar, doneu-li forma arrodonida i obriu amb els dits un forat central, aneu-lo fent gran i doneu-li forma de tortell.Poseu aquest a la safata del forn coberta amb paper sulfuritzat, cobriu amb un drap i deixeu que llevi durant una hora.Pinteu la superfície del tortell amb ou batut, afegiu les fruites confitades, pressioneu una miqueta i fer coure al forn a 180º (pre-escalfat) durant uns 20-25 minuts.Treure’l, deixeu refredar a sobre d'una reixeta i si es vol es talla horitzontalment, es col·loca una fava i una figureta de rei en la part del tall.Es pot farcir amb nata muntada, trufa o crema.La quantitat de comensals és orientativa.** Mantega pomada és la que s'ha deixat a temperatura ambient fins que queda tova.** Si no us desenganxa la massa del recipient o dels dits, se li pot afegir una mica més de farina.** El temps al forn és orientatiu ja que depèn de cada forn.Unes galetes perfectes per fer a casa, amb els nens.150 gr de mantega100 gr de sucre1 ou1 c / p de sucre avainillat200 gr. de farinaPessic de salsucre glassAmb unes varetes, batedora o robot, batre la mantega tova fins que quedi cremosa.Afegir el sucre, el sucre avainillat i l'ou, seguir batent.A poc a poc anem afegint la farina (si es fa amb varetes tindrem ja de passar a pastar amb les mans) fins que la massa no se'ns enganxi als dits.A sobre de film transparent posar la massa, cobrim amb una altra làmina de film i amb ajuda d'un corró la estenem deixant d'un gruix d'uns 3-4 mm.Introduir a la nevera, en una safata, mitja hora, traiem i amb motlles d'estrella de diferents mides anem tallant les formes que col·locarem damunt d'un silplat o un paper d'enfornar col·locat en una safata de forn.Forn preescalfat a 180º, encès dalt i baix, col·locant la safata a la part central, deixem uns 8-10 minuts o fins que les pastes estiguin cuites.Un cop fetes, deixar refredar sobre una reixeta.Muntar els arbrets posant les estrelles de major a menor grandària i entre elles una mica de xocolata fos. Escampar per sobre sucre glass.Depenent de la mida de les galetes en sortiran més o menys, però amb aquestes quantitats en surt per una fornada.** Se sap fàcilment quan estan cuites ja que adquireixen un to daurat.** No han d'estar dures un cop enfornades i calentes, en refredar ja van endurint.** Aquestes galetes tenen una textura en boca tirant a sorrenca, no són consistents per això a l'hora de muntar els arbrets no pressioneu massa.** També es pot muntar l'arbre posant entre les galetes una mica de torró de xixona que prèviament treballarem amb els dits fent una petita bola.** c/p = cullera de postresEl dia de Nadal, fins i tot per al dia d'Any nou, res millor que acabar un àpat amb un Tronc de xocolata. És perfecte. No és tan complicat com pugui semblar, la base és un braç de gitano.6 ous100 gr. de sucre100 gr. de farina per bescuits (farina + llevat)pessic de sal200 gr. de xocolata fondant100 gr. de mantega3 ous150 gr. de xocolata fondant50 gr. de mantegaAmb l'ajuda d'una batedora o un robot barrejar els ous amb el sucre i la mica de sal durant uns 10 minuts, ha de quedar una barreja blanquinosa.Afegir la farina de bescuits tamisada i barrejar suaument fins que s'integrin bé els ingredients.En una safata de forn folrada amb paper de cuina i oliat abocar la massa, ben estesa, i coure al forn a 180º durant uns 10 minuts o fins que estigui lleugerament daurada i cuita.Treure del forn i bolcar amb cura sobre un drap de tela, treure el paper d'enfornar (que ens haurà quedat a dalt) i enrotllar juntament amb el drap. Deixar refredar.Per això cal posar la xocolata trossejada amb la mantega en un recipient apte per al microones, escalfar a mitja potencia i remenar fins que quedi una crema fina.Afegir els rovells dels ous, un a un, remenant bé fins que s'integrin.Muntar les clares a punt de neu, amb un pessic de sal i afegir-les a la crema de xocolata barrejant a poc a poc i amb moviments suaus.Trossejar la xocolata i junt amb la mantega escalfar i remoure fins a quedar una crema fina.obrir el braç de gitano, omplir amb la mousse de xocolata sense arribar a les vores, enrotllar de nou, tallar un extrem al biaix i col·locar-lo sobre el tronc imitant una branca tallada.Recobrir amb la cobertura de xocolata i repartir amb el revers d'una cullera, així quedarà marcat imitant l’escorça del arbre.Escampar una mica de cacau en pols i afegir boletes de xocolata.: anar amb compte en posar la xocolata al microones, es crema de seguida.** Es pot preparar amb antelació i congelar-se.** La quantitat de comensals depèn de la mida de les racions.Els canalons no poden faltar a la taula, aquesta vegada els podem fer de marisc, què us sembla?12 plaques de canelons25 gambes pelades grans8 vieires25 musclos cuits1 porro3-4 c/s de formatge ratllatsal, pebre negreoli d'oliva verge extra1 c / s plena de farina150 cc. de brou de peix150 cc. de llet1 c / p d'estragóposant en un cassó amb 2 c / s d'oli calent, la farina, remoure bé fins a formar una pasta, afegir el brou de peix, la llet i remenar amb les varetes, portar a ebullició fins a aconseguir una salsa fina.Rectificar de sal i afegir l’estragó. Reservar.En una paella amb una mica d'oli ofegar el porro picat amb una mica de sal, durant uns 8-10 minuts. Afegir les gambes i les vieires picades, cuinar un minut.Fora del foc afegir els musclos cuits picats, un parell de cullerades soperes de la salsa reservada i barrejar bé tots els ingredients.Bullir les plaques de canelons seguint les instruccions del fabricant.Esteses en un drap anem posant una mica de farciment, enrotllar la pasta formant els canelons.En una safata apta per al forn escampeu una mica de salsa velouté, col·locar els canelons farcits i repartim per sobre més salsa. Posem formatge ratllat, tirar un rajolí d’oli i gratinar.La salsa ve a ser una barreja de beixamel i velouté.** No coure massa les gambes ni les vieires ja que s'endureixen i no són tan agradables al paladar, ni la seva textura.** L'estragó pot ser fresc o sec.** C / s = cullerada sopera** C / p = cullera de postres

