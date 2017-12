JxCat reclama a Felip VI que recuperi el paper d'àrbitre i obri la porta al diàleg

Elsa Artadi i Eduard Pujol, directora de campanya i portaveu de Junts per Catalunya, han atès aquest dissabte els mitjans des de l’aeroport del Prat després de tornar de Brussel·les, on s’han reunit amb Carles Puigdemont. Pujol ha instat el rei Felip VI a tornar a exercir el seu paper d’àrbitre fixat per la Constitució i obri una nova etapa de diàleg amb el seu discurs de Nadal, que TV3 no emetrà en directe.Pujol ha apuntat que la Moncloa ja no pot prendre decisions en nom de la Generalitat després de les eleccions del 21-D, en les quals l’article 155 va sortir derrotat amb un 55% de vots per als partits que rebutgen la seva aplicació. Una demanda que JxCat ha fet extensiva a Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya.El portaveu de JxCat, més enllà de la voluntat expressada per Rajoy de reunir-se amb Inés Arrimadas, ha demanat al president del govern espanyol que "deixi de banda el postureig" i respongui afirmativament a l'oferiment de diàleg del president Puigdemont. "No vull pensar que dirà no perquè les urnes l'han posat al seu lloc", ha afegit.Com a Rajoy, Eduard Pujol també li ha reclamat diàleg al rei Felip VI destacant que el missatge de Nadal que pronunciarà demà és una bona oportunitat per "fer una picada d'ullet" i "no sumar més greuges" amb Catalunya.Dos dies després del 21-D, Pujol ha explicat que el contundent suport del poble català als partits independentistes els encoratja a construir "el país de la prosperitat "i fer-ho compatible "amb la recuperació de la llibertat i la democràcia en el sentit més ampli".Sobre el retorn del president Puigdemont a Catalunya, Pujol no s'ha volgut pronunciar assegurant que "s'han marcat fer les coses pas a pas" i que "quan arribin al riu creuaran el pont". "Aquesta és la filosofia, anirem resolent interrogants amb el temps apel·lant sempre al diàleg", ha reblat.Pel que fa al missatge de Nadal del rei Felip VI, Pujol, tot recordant que JxCat "no és ningú per donar consells", ha destacat que és una bona oportunitat per fer oblidar el "to agre" de la compareixença del monarca el passat 3 d'octubre i per recuperar un llenguatge "que faci pensar que el diàleg és possible".

