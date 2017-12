​Quatre detinguts per agredir sexualment i insultar una dona a Vilanova i la Geltrú

20:44 EXCLUSIVA ERC plantejarà que Junqueras sigui president si Puigdemont no pot tornar. Els republicans i la llista del president negociaran a partir de Sant Esteve la restitució "equilibrada" del govern legítim. Junts per Catalunya insisteix que no té pla B, tot i que sectors de la candidatura promouen Jordi Sànchez si Puigdemont es queda a Bèlgica. Ho expliquen Oriol March i Roger Tugas.

18:40 Puigdemont diu que és a Brussel·les per defensar el mandat de les urnes. El cap de llista de JxCat afirma que des de la presó no podria fer-ho. Des de la capital de Bèlgica destaca que diu Felip VI té l'oportunitat de rectificar en el seu missatge de Nadal.

18:38 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha visitat Oriol Junqueras a la presó d'Estremera aquest dissabte. En la trobada han avaluat els resultats del 21-D i també han parlat de les negociacions per a la investidura, que començarien a partir del 27 de desembre.

18:38 ANÀLISI El revés del 21-D també erosiona Colau: els perills de la desfeta dels «comuns» a Barcelona. La coalició Catalunya en Comú-Podem queda cinquena a Barcelona, i no aconsegueix rendibilitzar l'expulsió dels socialistes del govern municipal pel 155. Ciutadans s'imposa en set dels deu districtes i la meitat dels 73 barris, mentre que ERC i Junts per Catalunya es reparteixen la victòria a la resta. Per Jordi Bes.

15:29 L'advocat de Puigdemont descarta que pugui ser investit des de Brussel·les. Alerta que si el president de la Generalitat torna a Catalunya pot ser detingut i apunta que cal valorar si "paga la pena" acabar a la presó.

12:50 El PP denuncia l'ABC per la portada d'Arrimadas durant el dia de reflexió. Els populars han presentat l'escrit davant la Junta Electoral i ha remès una acusació a la Fiscalia "per si pogués ser constitutiva de delicte".

11:54 Artadi descarta ser presidenta de la Generalitat: «les opcions passen per Puigdemont». Des de Brussel·les ha afirmat que no hi ha hagut cap contacte amb la Moncloa després del 21-D.

09:54 ANÀLISI Albiol intentarà gestionar el rol residual del PP al Parlament. La gestió de l'1-O i l'aplicació del 155 passa factura al partit de govern a l'Estat i el situa prop de la desaparició. Ho explica Isaac Meler.

09:53 ANÀLISI La CUP fa autocrítica: es recepta més implicació al «pinyol» del procés després de la patacada. Els cupaires lamenten que se’ls exigeixi però se'ls exclogui de reunions clau per no ser al Govern i apunten que el distanciament els ha passat factura. Ho explica Aida Morales.

22:27 ANÀLISI Així han afectat les enquestes als resultats del 21-D. Per Marc Guinjoan.

22:07 Alemanya reconeix la victòria independentista i reitera la necessitat de diàleg entre Catalunya i Espanya. El govern d'Angela Merkel insta Mariano Rajoy a explorar totes les possibilitats de diàleg per rebaixar la tensió.



21:04 El Suprem interfereix en el nou Parlament: a qui afecta l'ampliació de la causa contra el procés?. El magistrat Pablo Llarena fa créixer el llistat de polítics investigats per rebel·lió, una vintena dels quals són diputats electes després del 21-D. Informa Sergi Ambudio.

18:45 Les exportacions catalanes a l'octubre registren les millors xifres del segle. Les vendes a l'exterior des de Catalunya representen la quarta part de les exportacions de tot l'Estat. Informa Sergi Ambudio.

18:44 Pep Guardiola es mulla per primera vegada despres del 21-D: «Parlar, parlar i parlar». L'entrenador català valora el resultat de les eleccions i fa una crida al diàleg de cara a la nova legislatura.

17:58 L'endemà de les eleccions... llaços grocs a Tarragona per l'alliberament dels presos polítics. Tarragona ha tornat a despertar amb aquests elements reivindicatius en alguns indrets emblemàtics de la ciutat.

17:43 MAPA INTERACTIU Cinc claus per entendre la victòria dels independentistes; per Xaquín G.V.



16:44 LA BRÚIXOLA de Joan Serra Carné: El problema de Rajoy (i la resta de claus de la setmana del 21-D).

15:36 Multa de 7.200 euros per a Santiago Espot per la xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa. L'Audiència Nacional considera "innecessari menysprear la figura del Rei" per reivindicar la independència.

15:34 Barcelona impulsarà accions legals per mantenir els frescos de Sixena al MNAC. El ple municipal també denuncia "l'espoli" que es va produir amb el trasllat de les obres del Museu de Lleida.

14:39 Pedro Sánchez ja es presenta com la solució: "El PP no pot ser un partit gran si és una anècdota a Catalunya". El líder del PSOE retreu a Mariano Rajoy que ha mirat durant 10 anys "cap a un altre costat" i l'acusa d'haver governat sense alternativa a l'independentisme. A més, reclama a Puigdemont que cal governar pel 100% i no pel 47%: "Si alguna cosa funciona a Espanya és la Constitució, l'Estatut i la democràcia, no la unilateralitat"; per Jordi Bes.

14:24 Mariano Rajoy: "No vaig posar en marxa l'article 155 per tenir un vot més o menys".

14:23 Mariano Rajoy, sobre l'enfonsament del PP el 21-D: "Assumeixo tot el que li passa al partit".

14:18 Rajoy descarta un avançament electoral a l'Estat: "Les legislatures són de quatre anys, perquè a la gent no se la pot estar obligant constantment a anar a les urnes".

14:20 La Taula per la Democràcia exigeix la retirada del 155 i la restitució del govern català. La plataforma fa una crida al diàleg i demana la fi de la "judicialització" de la política.



14:13 Mariano Rajoy rebutja l'oferta de Carles Puigdemont i diu que s'asseuria a negociar "amb qui ha guanyat les eleccions", referint-se a Ciutadans.

14:13 Poble Lliure reconeix que la CUP ha de fer «autocrítica» però en un govern d'unitat. L'organització política que dona suport a la CUP felicita el bloc republicà "per haver guanyar clarament".

14:10 Rajoy espera que "no hi hagi decisions unilaterals" que es situïn "fora de la llei" a Catalunya. Defensa que cal "superar la fractura entre ciutadans".

14:07 Mariano Rajoy mostra "voluntat de diàleg constructiu i realista" amb el "Govern que es constitueixi a Catalunya". Aposta per "generar un marc de certesa per seguir creant ocupació i benestar".

14:04 Mariano Rajoy: "Ningú pot parlar en nom de Catalunya sense contemplar tota Catalunya". "Catalunya no és monolítica, és plural". El president espanyol explica que ha felicitat la candidata de Cs, Inés Arrimadas, però admet la derrota de l'unionisme.

14:04 Marta Rovira reclama a Rajoy que negociï i aposta per intentar restituir "el Govern legítim". ERC assumeix que la ciutadania va votar a favor de mantenir l'executiu cessat i, per això, insta el president espanyol a negociar amb Puigdemont i Junqueras per fer-ho possible. Informa Roger Tugas.



14:03 El PDECat es reivindica com a «espai polític guanyador» i exigeix la tornada de Puigdemont. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, assegura que la formació tornarà a fer servir la marca de Junts per Catalunya "en altres circumstàncies" perquè s'ha convertit en una bona eina. Informa Oriol March.

14:01 Compareixença de Mariano Rajoy des de La Moncloa per valorar els resultats del 21-D. El president del govern espanyol destaca que han estat eleccions "dins la llei" i amb "totes les garanties".

13:39 L'Ajuntament de Sabadell restitueix la pancarta dels presos polítics de la façana. L'havien girat davant del silenci de la Junta Electoral des de la jornada de reflexió. Informa Albert Segura.

13:28 Marta Rovira exigeix a Rajoy que accepti el mandat i acabi amb la intervenció financera i el 155, que alliberi els presos i negociï amb Puigdemont i Junqueras, i reclama configurar un Govern ràpid que treballi per revertir el 155 i avançar cap a la República. Informa Roger Tugas.

13:02 Albiol admet que dimitir seria el més «fàcil» però deixaria el PP en una situació «delicada». El candidat popular acusa Cs de voler "enfonsar el PP" en lloc d'afavorir que el bloc constitucionalista guanyi en vots.

12:55 ​Moragas, la mà dreta de Rajoy, marxa del PP i se'n va a l'ONU. El cap de gabinet del president espanyol vol recuperar la seva carrera diplomàtica.



12:44 Els «comuns» eviten l'autocrítica i ratifiquen que no faran president Puigdemont. Ho explica Sara González

12:33 Puigdemont reclama a Rajoy celebrar una reunió «sense condicions». El president de la Generalitat, en roda de premsa des de Brussel·les, exigeix al seu homòleg espanyol que "repatriï" els policies desplegats a Catalunya i aturar la intervenció de l'autonomia. Informa Oriol March.

12:32 Ramon Espadaler insisteix en la tercera via: "Ni la unilateralitat ni el 155 porten enlloc". El líder d'Units per Avançar, el partit format per exdirigents d'Unió, admet que la seva aliança amb el PSC ha implicat un resultat "insuficient"; informa Jordi Bes.

12:25 La Fiscalia demana al Suprem que també investigui Trapero per rebel·lió. El magistrat Pablo Llarena fixa per al 4 de gener la decisió sobre l'excarceració de Junqueras i amplia la causa a personatges com Mas, Pascal, Gabriel i Rovira.

