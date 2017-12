​L'advocat de Puigdemont descarta que pugui ser investit des de Brussel·les

Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, ha descartat que pugui ser investit des de Brussel·les. Segons ha dit, només es pot recollir l'acta de diputat a distància, però no participar en els debats parlamentaris, incloent-hi la investidura. "L'única opció que té Puigdemont és tornar", ha afegit. I si torna, segons ell, serà detingut i empresonat incondicionalment, i més veient l'actitud que està mostrant la justícia espanyola últimament, que ha demostrat que "no afluixa". En declaracions a Rac 1 i a Catalunya Ràdio , Alonso-Cuevillas ha opinat que Puigdemont haurà de valorar si "paga la pena" tornar per acabar a la presó o pot fer més feina des de fora. "És una decisió política", ha constatat.L'advocat de Puigdemont ha opinat que la decisió de marxar a Brussel·les, vista en retrospectiva, va ser "encertada", perquè li ha permès evitar la presó, fer campanya, quedar com a segona força el 21-D i internacionalitzar el conflicte.Ha apuntat que el mateix Puigdemont ha dit que està disposat a tornar per ser investit, però ha assenyalat que, a parer seu, "ho ha de valorar molt", perquè en el moment que vingui serà detingut. Després que el Suprem ampliés la investigació a altres dirigents polítics, Alonso-Cuevillas ha constatat que "no hi ha cap ganes d'afluixar", el que li ha permès donar per fet que la reacció si torna a Catalunya, serà la presó incondicional. "No sé fins a quin punt paga la pena. És una decisió política", ha conclòs.En preguntar-li si pot demanar sortir per ser investit, ha explicat que teòricament sí, però alhora ha considerat que en la pràctica estarà "a expenses" d'un Estat que "està disposat a tot", amb un "risc molt elevat" que busquin alguna manera per no donar-li permís.L'advocat de Puigdemont ha constatat que en les condicions actuals no hi ha cap manera que pogués tornar sense detingut, i ha recordat que els delictes pels quals se l'acusa prescriuen en 20 anys.També ha aprofitat per valorar la decisió de Pablo Llarena d'ampliar els investigats, i ha subratllat que és "la primera resposta oficial de l'Estat" després de les eleccions del 21-D. "Si no és una causa general, se li assembla molt", ha dit. Alonso-Cuevillas ha indicat que s'està construint el relat d'una "organització criminal", i que si això és així, la lògica imposa agrupar-ho tot en una causa, ha dit amb ironia, que podria arribar als 1.000 imputats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)