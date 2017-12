TV3 no emetrà el discurs del rei

TV3 no emetrà el discurs de Nadal del rei d'Espanya, Felip VI. La televisió pública catalana deixa el parlament del monarca per al canal informatiu 3/24, segons ha pogut saber. És el mateix criteri d'emissió que la cadena va aplicar l'any passat . La darrera vegada que el cap de l'estat espanyol va enviar un missatge televisat va ser el passat 3 d'octubre Aleshores, Felip VI es va dirigir de forma extraordinària als ciutadans espanyols per transmetre el seu posicionament respecte el procés d'autodeterminació de Catalunya. El Rei va avalar la violència policial per frenar l'1-O i va acusar la Generalitat de situar-se "al marge de la democràcia" i "dividir" la ciutadania catalana. En un intervenció d'escassos cinc minuts, no va fet cap referència als centenars de ferits que va haver-hi l'1 d'octubre.Des d'aquell moment, el monarca no ha parlat de Catalunya. El missatge de Nadal s'emetrà només tres dies després que l'independentisme mantingués la majoria absoluta al Parlament de Catalunya en les eleccions del 21-D. Per ara, tampoc està previst que s'emeti el discurs del president de la Generalitat de cap d'any perquè encara no hi hagut investidura.

