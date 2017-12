Alegria a la Plataforma en Defensa del Sénia per la resolució del TC contra la indemnització del Castor

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha rebut amb molta satisfacció la resolució del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la indemnització del projecte de gas Castor . El moviment ciutadà va ser el primer en recórrer a l'alt tribunal per aturar el rescabalament però el TC els va emplaçar a canalitzar la seva petició a través d'alguna institució. Que el recurs del Govern i el Parlament haja estat parcialment estimat per l'alt tribunal ha suposat per a ells una "petita gran victòria". El portaveu de la plataforma, Evelio Montfort, ha lamentat que el tribunal avale la hivernació de les instal·lacions i ha exigit al govern espanyol que ature els recàrrecs que cobra Enagàs per pagar el Castor a Escal UGS a través de la factura del gas, així com que la sentència s'aplique amb caràcter retroactiu, amb el retorn dels gairebé 300 MEUR que els consumidors han pagat els últims 3 anys.No és la notícia completa que els hauria agradat rebre del Tribunal Constitucional, però l'han celebrat com una gran victòria. "A sobre que diu que s'han de restituir els diners també diu que la ciutadania ha de dixar de pagar. Estos 80 o 100 milions d'euros que Enagás ingressava cada any i que pagàvem entre els ciutadans, ja no s'ha de pagar a partir d'ara. Ja va bé. Potser en dixaran de fer alguna carretera però dixarem de pagar", ha celebrat Evelio Montfort, portaveu de la plataforma del Sénia.La resolució del TC, tot i que desitjada, els ha agafat per sorpresa. "No ens ho esperàvem", ha reconegut. Tanmateix Montfort ha assenyalat que hi ha una part de la decisió del tribunal que els dixa un sentiment agredolç. L'aval del TC a la hibernació de les instal·lacions no és la decisió que els hauria agradat escoltar ja que des del territori sempre s'ha exigit el seu tancament definitiu i el desmantellament, sota l'argument que injectar gas en este magatzem submarí és sinònim d'un risc sísmic demostrat amb l'experiència del Castor."Allí mai, mai hi pot entrar gas", ha insistit el portaveu del moviment ciutadà. La plataforma defensa les conclusions geogràfiques en les quals es fonamenta la darrera petició del Síndic de Greuges per reclamar una auditoria tècnica independent que resolgue els erros o mancances del projecte Castor o si es va executar sobre ·especulacions sense base científica". "La roca allí té un grau de fracturació i la pressió que suporta és molt baixa", ha explicat Montfort. "Si tornen a injectar gas, per molt poc a poc que ho facen, quan arriben a este grau –que determina l'informe avalat pel Col·legi de Geòlegs de Catalunya- rebentarà. És igual si els litres de gas els costa un any o un dia injectar-los, rebentarà", ha advertit.

