Mas nega haver comès cap delicte i diu que no té «res a amagar» si el criden a declarar

Artur Mas, en una imatge d'arxiu Foto: PDECat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha negat haver comès cap delicte i ha assegurat que no té "res a amagar" si el jutge Pablo Llarena el crida a declarar. "Si podem evitar la presó l'evitarem, no es tracta d'anar a fer-se el màrtir, sinó de posar els punts sobre les is i dir que de tota la nostra actuació no se'n deriva cap fet delictiu", ha apuntat en declaracions a Catalunya Ràdio Després que el Suprem hagi ampliat la causa i ara ell sigui també un dels investigats , Mas ha indicat que ell anirà a declarar per explicar que simplement s'ha dedicat a ajudar un govern, un president i una majoria parlamentària "quan se li ha demanat ajuda i consell". "I tot ha estat absolutament pacífic i democràtic", ha afegit l'expresident, que ha descartat marxar del país.Mas ha negat que en el procés s'hagi produït cap tipus de violència, i ha opinat que el relat que estan construint des de la justícia parlant de delicte de rebel·lió està "fora de lloc".En preguntar-li si veu relació entre el resultat de les eleccions i aquesta ampliació de la investigació, ha apuntat que "quan passen aquestes coses un té la sensació que són coses que van lligades". Ara bé, ha afegit que com que no en té cap constància concreta, no s'ha atrevit a fer una "acusació total de dir que això està manipulat".Mas també ha opinat que l'experiència de Junts per Catalunya ha de ser el punt de partida per eixamplar la base social del PDECat, tornant al concepte que ell va impulsar a CDC de la Casa Gran i acollint gent d'orígens diversos. "El PDECat també tenia aquesta vocació però inicialment no se'n va acabar de sortir del tot. Ara aquesta experiència de JxCat és la base de l'eixamplament d'aquest projecte", ha apuntat. Sobre els resultats electorals, ha apuntat que trobaria "bastant absurd" que ERC i la CUP no investissin Carles Puigdemont.Mas ha recordat que la candidatura liderada per Puigdemont ha obtingut gairebé un milió de vots quan les enquestes li donaven la meitat. Això li ha servit per afirmar que aquesta experiència ha de ser el fonament per ampliar la base social del PDECat, en la línia del que va impulsar CDC amb la Casa Gran.Ha considerat, a més, que aquesta segona posició a les eleccions dona a Puigdemont una "gran autoritat política i moral", i més quan la candidatura ha fet campanya en unes condicions "molt dramàtiques", amb persones "a l'exili i a la presó"."Si ERC i la CUP en les condicions actuals, amb el 155, amb l'Estat intervenint les institucions catalanes, amb el codi penal obert, amb gent a la presó, si en aquest moment no donem el do de pit i aprofitem aquesta majoria seria bastant absurd", ha opinat.

