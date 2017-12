El Barça guanya el clàssic i marxa de vacances a 14 punts del Madrid

Luís Suárez celebrant el gol contra el Madrid Foto: FC Barcelona

El dia D ja ha arribat. Aquest dissabte estava encerclat en vermell als calendaris dels aficionats culers i merengues perquè toca clàssic. En aquesta ocasió, el partit ha arribat després de les eleccions del 21-D, en les quals el bloc sobiranista es va impulsar al del 155 i en un ambient polític, que està expectant per saber com es conformarà el nou Govern i si Mariano Rajoy accedirà a parlar amb Carles Puigdemont. A més, també arriba després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi declarat nul·la per unanimitat la indemnització de 1.350,7 milions d'euros al projecte Castor a l'empresa de Florentino Pérez.L'hora del vermut ha donat sort al Barça, que ha aconseguit doblegar el Reial Madrid per un 0-3 i li dona un estocada que pot ser definitiva per aconsegir el títol de Lliga. L'equip de Valverde, amb aquesta victòria, es col·loca a 9 punts de l'Atlètic de Madrid, a 11 del València i a 14 dels del Bernabéu. Luís Suárez, Messi i Aleix han estat els botxins dels blancs.El matx ha començat sense que el Barça hagi fet el passadís de campions a l'equip entrenat per Zinedine Zidane per haver guanyat el seu tercer Mundial de Clubs, amb un solitari gol de Cristiano Ronaldo.El Barça ha saltat al terreny de joc amb el rombe al mig del camp però això no li ha facilitat que el joc fos més fluid. Almenys durant la primera part. El Madrid se sentia més còmode en un partit força descontrolat i que propicia el joc dels blancs. L'amo i senyor del partit ha estat Luka Modric durant els minuts inicials.A la mitja hora han arribat les dues primeres ocasions de gol. Abans, en el minut 1, el 7 del Madrid ha marcat però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc. El mateix portuguès ha fet una errada quan anava a impactar la pilota i els usuaris de Twitter ja ho han fet córrer per la xarxa.La primera ocasió ha estat de Paulinho, després d'una gran assistència de Messi, però el xut del brasiler l'ha pogut desviar Keylor Navas. La segona l'ha tingut Cristiano Ronaldo, però la seva rematada ha topat amb un magistral Ter Stegen que ha salvat, un cop més, l'equip blaugrana.Keylor Navas ha tornat a salvar els blancs en el minut 40 després d'una gran rematada de Paulinho, novament després d'una centrada de Messi. La rèplica ha arribat al 43 per part de Benzema, que ha enviat una pilota al pal de la porteria defensada per Ter Stegen. Amb el resultat d'empat a zero s'ha arribat al descans.La segona part ha arrencat amb els mateixos 22 homes sobre el terreny de joc i amb clar canvi d'actitud dels jugadors del Barça. En el minut 8 ha arribat la primera ocasió dels culers. L'ha tingut Luís Suárez que ha rematat fluixet a les mans del porter de Costa Rica del Madrid però un minut més tard, l'uruguaià no ha perdonat i ha enviat la pilota al fons de la xarxa després d'un gran jugada de Rakitic, que ha cedit a Sergi Roberto perquè centrés el davanter del Barça.El capità del Reial Madrid, Seergio Ramos, ha vist la targeta groga per una jugada amb Luís Suárez. Les repeticions demostren que ha estat una agressió del sevilà a l'uruguaià. El mateix davanter ha tingut una ocasió claríssima en el 62 però ha aturat la pilota Keylor Navas. El rebot d'aquesta jugada l'ha aprofitat Paulinho que ha provocat un penal i l'expulsió de Carvajal per aturar el seu xut amb les mans. Leo Messi, no ha perdonat i el 10 del Barça ha sentenciat amb un xut potent col·locat a l'escaire. El Madrid s'ha quedat amb 10 jugadors quan encara quedaven 30 minuts de partit.En el minut 77 Ter Stegen ha tornat a salvar el seu equip i ha aturat una pilota rematada per Bale des del punt de penal. El Barça ha estat el clar dominador del partit i ha disposat de diverses ocasions de gol i el tercer ha acabat arribant. El definitiu 0-3 l'ha fet Aleix Vidal, que acabava d'entrar.Amb aquesta victòria, els culers deixen el Madrid a 14 punts -amb un partit menys- i pot suposar una distància insalvable per als blancs.

